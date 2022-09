Argentínsky futbalista sa iba ťažko ovládal: Takto sa pozeral redaktorke do výstrihu!

Po stretnutí ho vyspovedala moderátorka Kaylyn Heathová. Tá mala na seba vyzývavý outfit s veľkým výstrihom a argentínsky futbalista mal veru čo robiť. Oči sa snažil odvrátiť od jej výstrihu, chytal sa za hlavu. Bývalá kanadská futbalistka je poriadna sexica a pri stretnutí s ňou zaujme okamžite jej veľký dekolt. Na sociálnych sieťach má vďaka odvážnym fotkám Kaylyn množstvo fanúšikov.

My first ever LIVE interview in Spanish….. and by Spanish I mean Spanglish 😂

Thank you to Gonzalo Higuain for pretending to understand what I was saying. 😎😂

3 points and THE HUNT TO THE PLAYOFF CONTINUES!! @InterMiamiCF 💕⚽️ pic.twitter.com/WMpNzfECVa