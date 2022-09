Odštartuje Slafkovský sezónu v Montreale? Jeho situácia je komplikovaná, tvrdí odborník

Podľa zámorského experta Tregeho Wilsona z portálu The Hockey Writers začne slovenský hokejista Juraj Slafkovský (18) sezónu 2022/2023 v drese Montrealu Canadiens v zámorskej NHL.

Tohtoročná draftová jednotka má podľa odborníka predpoklady na to, aby sa jej to podarilo, aj keď sa ešte musí prispôsobiť hre na užšom klzisku a bojovať s veľkou konkurenciou na poste krídelníka v kanadskom klube. "Každý sa pýta, či sa Slafkovský dostane do zostavy Montrealu v prvom zápase sezóny. Rýchla a jednoduchá odpoveď je "áno", ale jeho situácia je trochu komplikovaná. Niet pochýb o tom, že jeho talent a postava sú dostatočné na to, aby aspoň začal ročník v NHL. Nie je však zvyknutý na užšie klzisko v Severnej Amerike a v tíme je momentálne veľa krídelníkov," myslí si Wilson.

Podľa neho je stále otázne, v ktorej útočnej formácii by 18-ročný Košičan hral v prípade, že si v tréningovom kempe vybojuje miesto v prvom tíme Canadiens. "Fanúšikovia by ho radi videli v prvom útoku s Nickom Suzukim a Colom Caufieldom. To by však mohlo ublížiť jeho sebavedomiu aj rozvoju, čo nikto nechce. V tretej formácii zase príde o cenný čas na ľade a aj príležitosti na skórovanie, čo ovplyvní jeho produktivitu. Na druhej strane, nemusel by čeliť najlepším hráčom súperov. Mohol by tiež začať sezónu v AHL, kým si zvykne na užšie klzisko a rýchlosť hry. Odhadujem, že začne v NHL v treťom útoku a postupne sa prepracuje do prvého. Nemusí sa mu to podariť už v tejto sezóne, ale skôr či neskôr tam bude," doplnil expert na adresu Slafkovského.

Bronzový medailista zo ZOH 2022 z Pekingu zaujal hneď v prvom zápase nováčikovského kempu Montrealu, pripísal si v ňom gólovú prihrávku a ukázal svoje silné stránky. V ďalšom zápase už nebodoval.

Jeho krajan Filip Mešár, ktorého Habs draftovali v júli z 26. miesta, skóroval v prvom aj druhom stretnutí. Vo všetkých troch doterajších dueloch si Slováci zahrali spolu v prvom útoku Canadiens, dva z nich však prehrali.