Preboha, to čo stváral Iglesias s fanúšičkou: Dostane od Kurnikovovej kopačky?

Ďalší kandidát na športovo-prominentný rozchod roka? Od seba už išli futbalový obranca Gerard Piqué a speváčka Shakira. Škrípe to medzi hviezdou amerického futbalu Tomom Bradym a brazílskou topmodelkou Gisele Bundchenovou. A najnovšie dostáva trhlinu aj rozprávkovo vyzerajúci vzťah medzi bývalou ruskou tenistkou Annou Kurnikovovou a spevákom Enriquem Iglesiasom.

Sociálnymi sieťami koluje video z jedného z koncertov Iglesiasa v Las Vegas. Šarmantná fanúšička si chcela spraviť so španielskym spevákom spoločnú fotografiu, no nečakane sa na Iglesiasa vrhla. Ten sa však vôbec nebránil, nesnažil sa neznámu ženu odstrčiť, ani nič podobné. Práve naopak, viditeľne si jej pozornosť a prítulnosť užíval. Pred zrakmi prítomných a pred ich zvedavými fotoaparátmi jej bozky opätoval, dokonca ju chytal za zadok.

Čo na to všetko povie jeho manželka Anna Kurnikovová? Sú spolu už 20 rokov a patria medzi najstabilnejšie športovo-prominentné páry. Vychovávajú spoločne tri deti: štvorročné dvojičky Nicholasa a Lucy a dvojročnú dcéru Mary. Dostane Enrique od bývalej ruskej tenistky kopačky?

@EnriqueIglesias being kissed by a fan in Las Vegas tonight pic.twitter.com/ZypCATFY1X