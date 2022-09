Útočník Michaloviec Radovan Puliš: Päťstovka k narodkám!

Dodatočný darček! Reč je o skúsenom útočníkovi Michaloviec Radovanovi Pulišovi, ktorý v sobotu oslávil 31. narodeniny a v nedeľu si na svoje konto pripísal jubilejný 500. štart v extralige. Jeho tím nielenže na ľade Banskej Bystrice vyhral 3:2, ale dokonca strelil aj gól!

Pre Puliša sú Michalovce iba štvrtým slovenským klubom v jeho doterajšej kariére. Posledné dve sezóny strávil vo Zvolene a predtým obliekal aj dres Detvy či bratislavského Slovana. „Musím povedať, že zatiaľ si pôsobenie v Michalovciach užívam. Máme za sebou dva zápasy a v oboch sme naplno bodovali, takže vládne spokojnosť,“ povedal na úvod pre Nový Čas Puliš, ktorý v piatok doma proti Košiciam strelil pri triumfe 3:2 dva góly a gólovo sa presadil aj v nedeľu pri rovnakom výsledku, ale tentoraz na ľade Banskej Bystrice.

„Určite ma to teší, ale dôležité sú tímové body. Musím pochváliť aj svojich spoluhráčov, ktorí sú výborní a dobre sa mi s nimi na ľade spolupracuje,“ pokračoval dvojnásobný majster Slovenska, ktorý navyše proti Baranom odohral jubilejný 500. duel na slovenských klziskách. „Pred desiatimi rokmi by som nepovedal, že môžem dosiahnuť takúto métu. Mal som totiž viaceré vážnejšie zranenia, aj preto hrám stále s ochranným košíkom na tvári. O to viac si cením, že som dosiahol métu 500, a verím, že ešte pridám k tomuto číslu ďalšie súboje,“ dodal.