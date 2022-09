Cyklistické hviezdy v dejisku MS ohrozujú zúrivé vtáky: Angry birds útočia!

Športovci sa musia primárne obávať svojich súperov, no s týmto elementom rozhodne nepočítali! Cyklisti, ktorí sa v okolí austrálskeho Wollongongu momentálne pripravujú na boj o tituly, majú pri tréningoch strach aj zo zvierat.

Notoricky známe agresívne vtáky na nich v tomto ročnom počas prípravy na MS neustále útočia, niekedy s hroznými následkami.

Obligátna helma na hlave má cyklistu primárne chrániť počas divokých pádov. V dejisku tohtoročných MS v austrálskom Wollongongu však poslúži aj ako ochrana proti útokom zhora. Obavy z agresívnych vtákov už vyjadril aj víťaz nedávnej Vuelty Remco Evenepoel. Ide pri tom o straky, ktoré tu v tomto období každoročne hniezdia a následne bránia svoje mláďatá. Stredne veľké vtáky, ktoré sa snažia chrániť svoje potomstvo, sú známe tým, že zmätočne lietajú hore-dole a vrážajú pri tom do cyklistov aj chodcov.

„Pomerne veľký vták sa priblížil veľmi blízko a stále ma sledoval. Bolo to strašné. Ale to je zjavne Austrália. Dúfam, že sa to stalo len jediný raz, ale bojím sa toho,“ uviedol hviezdny pretekár Remco Evenepoel z Quick-Stepu. Rovnako jeho súper z časovky Stefan Küng prezradil, že napadnutý bol aj jeden z jeho švajčiarskych tímových kolegov. „Naozaj? Hovoria o útokoch vtákov?“ povedal Küng vtipne vo videu UCI. „Ale áno, jedného z našich chlapov už napadla straka,“ dodal vážnejšie.

Útoky strák v tejto časti Austrálie sú bežné, najmä na cyklistov, keďže vtáky sú vraj agresívne primárne proti ľuďom pohybujúcim sa veľkou rýchlosťou.

AUSTRÁLSKA STRAKA (Gymnorhina tibicen)

Dĺžka: 37 - 43cm

Hmotnosť: 220 - 350 g

Niektorí samci austrálskej straky (okolo 12 %) sú agresívni k ľuďom. Predpokladá sa, že agresívne správanie súvisí s teritoriálnosťou vtákov a ochranou mláďat v období hniezdenia.