Tenistka Viktória Kužmová sa vydala za svojho trénera: Plánujú bábätko?

Svoj vzťah už aj oficiálne spečatili. Slovenská tenistka Viktória Kužmová (24) vstúpila pred pár dňami do stavu manželského. Áno povedala svojmu trénerovi a bývalému hráčovi Tomášovi Hrunčákovi (30), s ktorým tvorí pár už vyše troch rokov. Denníku Nový Čas prezradila, že bábätko zatiaľ neplánujú, ale v budúcnosti si chcú založiť rodinu.

Romantická svadba rodáčky z Košíc sa uskutočnila vo Wiegerovej vile vo Svätom Jure. „Svadbu sme mali v pláne už dlhšie a som rada, že ľudia sa zabavili a všetko dopadlo na jednotku,“ vyjadrila sa na úvod Viktória Kužmová, ktorá v osobnom živote už bude používať meno Hrunčáková. „Ale na tenisovom okruhu budem naďalej hrať pod menom Kužmová,“ ozrejmila Viki, ktorá svojho manžela a už dva roky aj osobného trénera spoznala pred vyše tromi rokmi.

„Viki ma zavolala na turnaj do holandského Hertogenboschu a tam už medzi nami preskočila iskra. Padla tam aj prvá pusa a odvtedy sme spolu. Tešíme sa na spoločnú životnú cestu a verím, že nám to bude klapať ako doteraz,“ prezradil ženích Tomáš Hrunčák. Na otázku, či plánuje v blízkej dobe bábätko, Viki odvetila: „Teraz určite nie, chcem ešte zopár sezón pobudnúť na tenisovej scéne. Ale potom si chceme spoločne založiť rodinu a už teraz sa na to tešíme. “ Novú pani Hrunčákovú čakajú v závere sezóny najbližšie tri turnaje v Estónsku, Tunisku i v Rumunsku, kde by chcela predviesť dobré výkony a vrátiť sa do svetovej stovky.