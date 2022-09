Fight Night Challenge odhalila ďalší súboj: Kontroverzný raper ide do boja s účastníkom markizáckej šou!

Organizácia Fight Night Challenge (FNC), ktorá sa venuje organizovaniu boxerských súbojov známych osobností a rovnako sa v nej predstavujú aj významní športovci, ohlásila ďalší atraktívny zápas na svojej už v poradí tretej akcii. Tá sa bude konať 27. decembra v priestoroch Bobyhall centra v Brne.

V ringu jedinečnej organizácie sa predstaví na FNC 3 svetový šampión v kickboxe Václav Sivák, či slovenský raper Erik Tresor, ktorý má s boxom dlhoročné skúsenosti. Mená ich súperov, zatiaľ nie sú známe, no FNC sľubuje v tomto smere atraktívne prekvapenie.

Novinkou je oznámený boxerský duel medzi Flexkingom a Imrichom "Baronom" Štefánikom. Frayer Flexking je najkontroverznejšia osobnosť organizácie, ktorá sa pred zápasom nebojí otvoriť ústa smerom k svojim súperom.

Raper, ktorý má na konte niekoľko významných hitov aj v spolupráci s Rytmusom dokázal v prvom zápase knokautovať Čis-Teho a vo svojom druhom zápase prehral s českým boxerom Refewom, ktorý do odvety s Flexkingom odmietol nastúpiť.

Baron je influencer, ktorého mohli spoznať fanúšikovia aj v markizáckej šou FARMA, ktorého na instagrame sleduje viac ako 110-tisíc fanúšikov. „Došiel sa sem len ukázať a spraví pre to všetko, čo naznačuje aj to, že prijal váhu, ktorú ani nepremyslel. Videá z jeho prípravy ma vôbec nezaujali a môj názor na neho je taký, že je to chronický klamár, ktorý si kupuje followerov a o**báva ľudí. Čo sa týka tlaku pred zápasom, môže byť v lepšej pozícii, keďže je to prvý zápas a očakáva sa od neho tým pádom menej. Ľudia nechcú vidieť ako Baron vyhrá, ale skôr to ako znova Flexking prehrá,“ konštatoval Flexking na konto Barona.