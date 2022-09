Najlepší Slovák na Okolo Slovenska Martin Svrček sa pred MS zastrája: To dobré ešte len príde!

Vzbudil veľkú pozornosť. Meno talentovaného cyklistu Martina Svrčeka (19) si začína všímať čoraz viac fanúšikov. Obzvlášť po výkonoch, aké podával minulý týždeň na domácom podujatí Okolo Slovenska, kde sa mu podarilo vybojovať dres pre najlepšieho Slováka.

Slová chvály na jeho adresu sa valili zo strany celkového víťaza Jozefa Černého, ale aj prezidenta SZC Petra Privaru, ktorý verí, že Svrček skvelú formu potvrdí aj na nadchádzajúcich MS.

Svrček pôsobil na pretekoch Okolo Slovenska od začiatku mimoriadne pokorným dojmom. Počas uplynulého týždňa však podával na domácom podujatí kvalitné výkony v každej jednej etape, za čo si v záverečnom cieli v Košiciach vyslúžil dres pre najlepšieho Slováka. „Posledná etapa bola pre mňa trochu náročnejšia. Vôbec som sa nedržal na špici, mal som tvrdé nohy a bola mi zima. Celkovo však vládne po pretekoch spokojnosť. Vyhrali sme žltý dres a mali sme aj druhého pretekára hneď za ním. Dres pre najlepšieho Slováka, ktorý som získal ja, je ako bonus super. Prioritou pre nás bola však celková klasifikácia,“ zhodnotil skromne Svrček.

Doma sa predviedol

Primárne sa snažil vyzdvihovať úspech tímu, no nakoniec prihodil aj zopár slov o sebe. „Určite som spokojný s tým, ako som sa doma predviedol. Túto sezónu som mal viaceré zdravotné problémy a trénoval som iba tri týždne po operácii. To dobré ešte len príde,“ dodal rodák z obce Nesluša, ktorý hneď po domácich pretekoch odlietal do dejiska MS.

„Nad svetovým šampionátom som nemal kedy veľmi premýšľať. Čaká ma však 30-hodinový let do Austrálie, takže času na to bude dosť,“ uzavrel s úsmevom Svrček.

Samé slová chvály

Výkony mladého Slováka vychválil aj samotný víťaz žltého dresu Čech Josef Černý. „Vidieť, že Maťo má obrovský potenciál. Do budúcna môžeme určite počítať s tým, že bude pre tím Quick-Step i svetovú cyklistiku veľkým prínosom,“ uviedol Černý, na ktorého slová nadviazal aj samotný prezident SZC Peter Privara

„Iba 19-ročný Svrček absolvoval v kategórii elite svoje prvé etapové preteky. Dosiahol vynikajúci výsledok, ktorý mu určite pomôže v Austrálii na MS. Verím, že mal skvelú prípravu a na šampionáte potvrdí formu, keď bude bojovať o popredné priečky,“ zažiaril Privara.