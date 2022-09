Veľká pochvala pre Erika Černáka: Patrí medzi elitu v NHL!

Zámorská expertka Lydia Szyjková z portálu The Hockey Writers považuje slovenského hokejistu Erika Černáka (25) za jedného z desiatich najlepších obrancov v zámorskej NHL.

Dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára s tímom Tampa Bay Lightning dokáže podľa nej zastúpiť Ryana McDonagha, ktorý prestúpil do Nashville Predators. "Blesky" sú podľa odborníčky lepším mužstvom, keď je na ľade 25-ročný Košičan.

"S jeho štýlom hry môže dokonale nahradiť McDonagha. Patrí do Top 10 obrancov v lige a Lightning sú lepší, keď je na ľade. Je defenzívny špecialista, možno posledný vo svojom tíme. Počas štyroch sezón nazbieral 51 plusových bodov a v priemere hrával viac ako 19 minút na zápas. V minulom ročníku viedol tím so 165 bodyčekmi a zaznamenal aj 73 zblokovaných striel. V oslabeniach je kráľom. Počas jeho kariéry v NHL Lightning ubránili 89,3 percenta oslabení s ním na ľade a v play-off až 90,8 percenta," napísala Szyjková o Černákovi.

"Aj keď nie je známy svojou ofenzívnou hrou, Černák dokáže zbierať asistencie a občas aj skórovať. Mal by byť schopný napodobniť bodovú produkciu McDonagha z ostatných sezón. V súčasnej NHL sa od obrancov očakávajú aj body. Niekto však musí tiež zabrániť súperom skórovať, takže od Černáka sa neočakávajú góly. Má však schopnosti na to, aby z neho bol komplexnejší obranca so zameraním na bránenie a blokovanie striel. V 25 rokoch je najlepší defenzívny obranca v tíme a je vyťažený. Ak zostane zdravý, môže byť rovnako produktívny ako McDonagh," pokračuje expertka.

"Lightning potrebujú čistokrvného obrancu, a preto je Černák ideálna náhrada za McDonagha a jeho tvrdý herný štýl. Navyše, tím vie, že je lepší s ním na ľade a budú ho potrebovať viac než kedykoľvek predtým," dodala Szyjková. Černák odohral v profilige už 299 zápasov, vrátane play-off, všetky v drese Tampa Bay. Do NHL ho však draftoval klub Los Angeles Kings v roku 2015 zo 43. miesta. Okrem dvoch Stanleyho pohára má na konte aj titul Hokejista roka na Slovensku za rok 2021.