Piqué a Shakira navštívili právnikov: Výraz futbalistu hovorí za všetko!

Je to definitívny koniec! Španielsky futbalista Gerard Piqué (35) a speváčka Shakira (45) boli zastihnutí, ako odchádzajú z právnickej kancelárie v Barcelone. Všetko zaznamenali fanúšikovia, ktorí na nich čakali pred budovou.

Na záberoch bolo evidentné, že dvojica sa odcudzila, pretože právnikov opúšťali oddelene. Shakira sa navyše pri odchode usmievala, naopak Piqué bol podivne zachmúrený.

Podľa denníka El Periodico ide predovšetkým o vyriešenie situácie a starostlivosti o ich dve deti. Je všeobecne známe, že Shakira by si priala žiť aj so Sashou a Milanom v americkom Miami. To sa však otcovi úplne nepozdáva, pretože by mal k chlapcom značne obmedzený prístup.

Pár sa oficiálne rozišiel v júni, keď to oznámili svetu na sociálnych sieťach. „S poľutovaním potvrdzujeme, že sa naše cesty rozchádzajú. Pre blaho našich detí, ktoré sú našou najvyššou prioritou, vás žiadame, aby ste rešpektovali naše súkromie. Ďakujeme za pochopenie,“ zaznelo v oficiálnom vyhlásení dvojice. Španielske médiá tvrdili, že za rozchodom stojí nevera Piquého, ale to nebolo nikdy potvrdené.