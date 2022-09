Mezeiove jubileum malo horkú príchuť, Brincko: Prvý gól ma potešil

Hokejisti HK Nitra nevstúpili do jubilejnej 30. sezóny ideálne a po prvých dvoch zápasoch im patrí posledné miesto v tabuľke bez zisku bodu.

V nedeľnom 2. kole extraligovej sezóny sa z víťazstva 5:1 tešili domáci Popradčania, ktorých potiahli za triumfom okrem prvého útoku aj Matej Paločko, navrátilec do zostavy Adrián Valigura, či premiérový strelec - obranca Boris Brincko.

Popradský odchovanec v 23. minúte založil útočnú akciu, Valigura mu vrátil prihrávku a Brincko v prečíslení namiesto prihrávky vystrelil a tešil sa zo svojho prvého gólu v drese Popradu: "Prvoradé je víťazstvo, gól ma však určite potešil. Najprv som chcel nájsť Yogana, ale potom som tam videl priestor a teším sa, že to tam padlo."

Menej spokojný bol skúsený obranca hostí Branislav Mezei. Ten pod Tatrami odohral svoj 500. zápas v slovenskej extralige, no z výsledku ani výkonu nebol nadšený: "Okrem druhej tretiny nebolo v našej hre nič pozitívne. Musíme sa vzchopiť, potrénovať a lepšie sa nastaviť v hlavách. Nesúvisí to s tým, že by sme nechceli. Niečo v tíme nefunguje a musíme na tom zapracovať."

Štyridsaťjedenročný kapitán hostí nevedel o svojom míľniku v počte štartov. "Nepočítam to, dozvedel som sa o tom od chalanov. Prehrali sme 1:5, no nedá sa s tým nič robiť, treba sa pozviechať a íst ďalej," povedal Mezei.

"Kamzíci" sa po prehre so Slovanom zlepšili v efektivite a pripísali si prvý triumf v novej sezóne. Člen štvrtého útoku Matej Paločko strelil na začiatku tretej tretiny rýchly gól, čím definitívne rozhodol o víťazstve Popradu. "Dali sme rýchle dva góly, čo bolo dôležité. Chceli sme si vytvoriť náskok, udržiavať ho a pokračovať v dobrej prvej tretine. Zápas sme ukončili víťazne, za čo som rád," zhodnotil Paločko, ktorý je zároveň tímovým pokladníkom a posvieti si na premiérového strelca Brincka.

"Porozprávame sa ešte spolu. Je to jeho prvý gól za Poprad, takže to bude drahé. Musíme niečo nazbierať do kasy, preto sa teším aj za neho." Na to zareagoval aj 23-ročný Popradčan, ktorý sa vrátil do materského klubu po troch rokoch vo francúzskom Nice. "Uvidíme, čo mi pripraví."

Podľa Brincka mohli "kamzíci" uspieť aj v úvodnom stretnutí a mať v tabuľke viac ako tri body. "Myslím si, že sme boli dobre naladení už pred Slovanom. Bohužiaľ, bolo tam veľa presiloviek a oslabení, kde boli úspešnejší oni," konštatoval Brincko. Mladého obrancu s celým tímom čaká v piatok súboj na Šariši, kde je asistentom trénera jeho otec Dušan.

Vicemajster z predchádzajúcej sezóny privíta, že ďalší zápas je až v piatok. "Je dobré, že máme trošku čas, dať sa dokopy a začať na niečom stavať. Musíme nadviazať na druhú tretinu, ktorá vyzerala najlepšie. Potrebujeme však zlepšiť efektivu a popracovať aj na disciplíne, pretože zbytočné fauly v útočnom pásme nás stoja veľa síl počas oslabení. Začiatok je dôležitý. Síce nám zatiaľ uniká, ale stále je to len druhý zápas. Nebudeme z toho robiť katastrofu. Hokej sme nezabudli hrať a ďalšie stretnutie bude lepšie," povedal kapitán Mezei. Nitra privíta v piatok Košice, ktoré svoj nedeľňajší domáci súboj so Slovanom Bratislava odložili na november.