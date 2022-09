Montreal vyprášil Ottawu, Slafkovský a Mešár však nebodovali

Celkovo päť Slovákov sa predstavilo na ľade v noci na pondelok v prípravných dueloch mladých hráčov hokejovej NHL. Žiaden sa však do kanadského bodovania nezapísal.

Juraj Slafkovský a Filip Mešár nastúpili pri víťazstve Montrealu nad Ottawou 7:2 na turnaji Prospects Challenge v Buffale, no bodový zápis nezaznamenali.

John Parker-Jones intercepte et s'échappe!



Parker-Jones steals it and scores on a breakaway!



OTT 1, MTL 4#GoHabsGo pic.twitter.com/57Q9sxmkOc September 18, 2022

Mešár bol na ľade pri dvoch góloch svojho tímu. V polovici druhej tretiny zaviedol puk do útočného pásma a o chvíľu na to padol gól na 3:1. Tréneri jeho aktivitu ocenili a v tretej tretine ho posunuli z druhej formácie do prvej práve k Slafkovskému.

Rovnako tak Samuel Kňažko pri víťazstve Columbusu nad Torontom 3:2 pp na Turnaji nádejí v Traverse City, Maxim Čajkovič pri prehre Tampy Bay s Floridou 1:4 na Prospect Showcase v Raleigh a Servác Petrovský pri nezdare Minnesoty s Chicagom 0:5. Informácie pochádzajú zo stránky slovaknhl.sk.