Bežkyňa Daniela Ledecká sa nezdá: Chcela sa zabaviť, vyhrala výšku!

Ligové finále v Banskej Bystrici prinieslo niekoľko výborných výkonov, ale aj jednu raritu. Prekážkarka Daniela Ledecká v snahe pomôcť svojmu klubu štartovala v troch disciplínach, z nich dve vyhrala. Najskôr svoju špecialitu - prekážkovú štvorstovku a potom senzačne aj skok do výšky. A to po jednom výškarskom tréningu...

Daniela, ktorá je členkou ŠK ŠOG Nitra, začala v Banskej Bystrici druhým miestom na 800 m, o hodinu neskôr účastníčka MS v Eugene vyhrala 400 m prekážok a potom si trúfla aj na výšku! „Idem si zaskákať len tak. Bude to zábava. Som zvedavá, ako to dopadne,“ vyhlásila pre portál atletikasvk.sk sympatická športovkyňa, semifinalistka augustových ME v Mníchove na 400 m pr. pred súťažou na Štiavničkách, po ktorej sa nestihli všetci okolo nej čudovať.

Začala „skromne“ na 141 cm, potom postupne dala 151 - 156 - 161 a aj 166 cm a skončila, nehľadiac na hustý lejak, na 171 centimetroch. Pozoruhodné to je aj preto, že jej osobný rekord mal hodnotu 166 cm a zrodil sa ešte v roku 2018!

„Netušila som, že môžem skákať až tak vysoko. Mala som len jeden výškarský tréning a celkom sa mi darilo. Osobný rekord ma veľmi teší a najmä to, že som ho skočila v tom nepríjemnom počasí,“ dodala rodáčka z Levoče, ktorá rázne odmietla „prestup“ k sedemboju.

