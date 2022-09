Rok po bitkách ligové derby Trnava - Slovan aj s fanúšikmi oboch tímov: Škrtela nepustila policajtka na zápas!

Prvý raz takmer po roku v lige aj s fanúšikmi oboch rivalov! Od vlaňajšej masovej bitky na Štadióne Antona Malatinského a predčasne skončeného derby Spartak Trnava - Slovan Bratislava sa priaznivci jedného alebo druhého tímu na prestížny vzájomný súboj len prizerali z obrazovky.

Na tribúny si oba tábory naraz sadli až vo včerajšom šlágri 11. kola Fortuna ligy, ktorý sa skončil bezgólovou remízou.

Bolo preto pochopiteľné, že Trnava sa stala aj dejiskom policajných manévrov. Okolie štadióna monitorovali stovky bezpečnostných zložiek. V rámci sprísnenia opatrení počas rizikových zápasov zvýšili aj počet usporiadateľskej služby. Trnavčania hlásili deň pred stretnutím posledných 1 200 vstupeniek. Fanúšikovia Spartaka prichádzali na štadión už dve hodiny pred začiatkom. Hoci bolo veterno, posedávali na terasách a občerstvovali sa. Všade bol pokoj a poriadok.

Pre priaznivcov Slovana vyčlenili 700 vstupeniek. Viacerých stopli posledné neuspokojivé výsledky belasých v Európskej konferenčnej lige. Ultras sa do Trnavy presúvali tradične vlakom. Zhruba 300 ich k štadiónu priviedli policajti. Prešli kontrolou vstupenky na meno a osobnou prehliadkou. „Chceme vás vyzvať, aby ste sa nedali odradiť tým, čo sa v našom milovanom Slovane deje a vycestovali spolu s nami do Trnavy. A keď to tam tí preplatení hráči odj.bú, tak im to dáme poriadne vyžrať,“ vyzývali na sociálnej sieti.

Svojich bývalých trnavských spoluhráčov virtuálne burcoval pred zápasom Martin Škrtel, ktorý ukončil profesionálnu kariéru práve v drese Spartaka. Neostalo len pri slovnej podpore. Niekdajší kapitán červeno-čiernych dorazil na zápas aj so synom Matteom. Do podzemných garáží štadióna však jeho mercedes s trenčianskou poznávacou značkou nepustila razantná policajtka. Nie pre neznalosť našej futbalovej legendy. Dôvodom bol v tom čase príchod autobusu s hráčmi Slovana a policajným sprievodom, ktorí mali prednosť. Keď prešiel, potom sa ale Škrtelovci do hľadiska dostali.