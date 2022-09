Federer a alkohol? Legendárny Švajčiar priznal dva momenty, keď to prehnal

Džentlmenské spôsoby na kurte i mimo neho sú základnou črtou imidžu legendárneho Rogera Federera (41), ktorý vo štvrtok oznámil, že po tohtotýždňovom Laver Cupe v Londýne skončí s tenisom. Len málokto si ho vie predstaviť v „náladičke“! No on sám priznal dva momenty v kariére, keď oslavoval s pohárikom viac.

Vždy to bolo po úspechoch. Jeden taký moment nastal v roku 2008 a ďalší v roku 2017 po vavrínoch. „Pijem iba vodu. Som člen starej gardy, nikdy som nedržal diétu, víťazstvo som oslávil najviac jedným pohárom dobrého šampanského. Raz som sa však opil. Bolo to po víťazstve na US Open v roku 2008. Trvalo mi tri a pol dňa, kým som sa zotavil. Turnaj sa skončil v nedeľu večer, prebral som sa až vo štvrtok,“ prezradil Federer, ktorý v spomínanom roku v New Yorku zdolal Andyho Murrayho, v rozhovore pre taliansky portál gazzetta.it v roku 2019.

Na tom istom mieste pridal aj druhý moment, keď to s alkoholom prehnal. To sa udialo vo Wimbledone v roku 2017, keď zdolal Marina Čiliča. „Bar mal byť zatvorený, tak sme si objednali nápoje vopred. Neskoro sme si uvedomili, že sme si objednali príliš veľa,“ spomína Roger, ktorý priznal: „Nepamätám si, čo sme robili po večeri. Pravdepodobne som mal niekoľko rôznych druhov nápojov. Potom sme išli do kaviarne, kde bolo 30 - 40 priateľov a dobre sme sa bavili. Išiel som spať okolo piatej ráno a necítil som sa veľmi dobre...“

Odvtedy pije Švajčiar len symbolicky. Aj na turnaji, ktorý sám presadil do tenisového kalendára a kde sa bude lúčiť. Alebo tento rok poruší túto svoju tradíciu?