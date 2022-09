Hráči Podbrezovej vyrovnali klubový rekord: Tréner tvrdí, že očakávania a mentálny tlak na hráčov sú abnormálne

Futbalisti z Podbrezovej v tejto sezóne najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy 2022/2023 stále neokúsili trpkosť prehry. Nováčik v sobotňajšom dueli 11. kola zvíťazil nad mužstvom AS Trenčín 2:0. Desiatym stretnutím po sebe bez prehry tak zároveň vyrovnal vlastný klubový rekord zo sezóny 2016/2017.

„Toto víťazstvo si cením ako máloktoré, pretože sa dostávame do fázy, keď očakávania a mentálny tlak na hráčov sú abnormálne. S týmto sa musíte naučiť hrať a to chce čas. Prvý polčas sme zvládli veľmi dobre. Druhý polčas už vyzeral tak, ako vyzeral, ale vážim si, že sme súpera nepustili do žiadnej šance,“ povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner „železiarov“ Roman Skuhravý.

Mrzelo ho akurát to, že jeho zverenci si skúsenejším spôsobom nepostrážili zvyšný priebeh duelu v čase, keď už viedli 2:0. „Vtedy sa zvyčajne udejú dve veci. Buď to skúsene uhráte a ´rozprihrávate´ súpera, alebo ste hektickí, to znamená, že volíte dlhé prihrávky a zrazu chcete všetko vyriešiť veľmi rýchlo. A to sa stalo nám, keď sme viedli 2:0,“ dodal 47-ročný bratranec niekdajšieho československého a neskôr i českého reprezentanta Tomáša Skuhravého.

Podbrezovej momentálne patrí 2. priečka, keď v spomenutých desiatich vystúpeniach získala 20 bodov. V ďalšom kole však bude čeliť veľkému testu. Po reprezentačnej prestávke sa predstaví na Tehelnom poli proti majstrovskému Slovanu Bratislava, ktorý v úvodnom kole v domácom prostredí zdolala.

Trenčania majú v tejto sezóne problémy na ihriskách súperov. V šiestich dueloch vonku nazbierali iba štyri body, pričom strelili len dva góly a inkasovali až desať. „Odohrali sme dva rozdielne polčasy. Žiaľ, ten prvý nám nevyšiel... Snažili sme sa súperovi vyrovnať v agresivite a súbojoch, ale v tomto sme zatiaľ nedosiahli úroveň, ktorú by sme chceli. Sme v situácii, keď nám chýba väčšia pohoda a sebavedomie na to, aby sme určité momenty lepšie vyriešili,“ vyhlásil trenčiansky kouč Marián Zimen, ktorého zverencom v tabuľke patrí 10. priečka.