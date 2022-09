Tisícky ľudí v uliciach Dortmundu, brankára Bayernu vychytal jeho náprotivok!

Bavori v predchádzajúcich troch ligových dueloch iba remizovali a v tabuľke im patrí priebežne štvrtá priečka s mankom troch bodov na Dortmund, ktorý v porúrskom derby vyhral nad Schalke 1:0. Doterajší líder Union Berlín hrá v nedeľu doma s Wolfsburgom.

Bayern mal v Augsburgu optickú prevahu, no ani raz nedokázal prekonať pevnú defenzívu súpera. O cennom víťazstve domácich rozhodol po necelej hodine hry jediným gólom v zápase útočník Mergim Berisha. Augsburg má rovnako ako Bayern v tabuľke na konte tri výhry, zaostáva za ním o tri body.

Dortmund si v prestížnom súboji poradil so Schalke vďaka gólu striedajúceho mladíka Youssoufu Moukoka v 78. minúte, no už v prvom polčase prišiel o zraneného Marca Reusa. Tridsaťtriročného kapitána domácich vyniesli na nosidlách s podozrením na vážne zranenie členka.

Frankfurt uspel na ihrisku Stuttgartu 3:1. Stále sa nedarí Leverkusenu, po domácej remíze s Brémami 1:1 je v spodnej časti tabuľky na 15. priečke.



Bundesliga - 7. kolo:



FC Augsburg – Bayern Mníchov 1:0 (0:0)

Gól: 59. Berisha



Borussia Dortmund – FC Schalke 04 1:0 (0:0)

Gól: 79. Moukoko



Bayer Leverkusen – Werder Brémy 1:1 (0:0)

Góly: 57. Demirbay – 82. Veljkovič



VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Góly: 79. Tomas – 6. Rode, 55. Kamada, 88. Jakič

GIKIEWICZ DENIES NEUER TO SECURE THE WIN OVER BAYERN 😱 pic.twitter.com/T7ZD3IiNvc