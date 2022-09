Recept na úspech legendárneho Federera? Šťastný a úspešný bol so Slovenkami

Každý rieši Federera! Oznam, že odchádza dvadsaťnásobný grandslamový šampión do tenisového dôchodku je od štvrtka športovou témou číslo jeden na celom svete.

Právom, veď vďaka tenisovým zručnostiam, elegancii či džentlmenskému vystupovaniu je Švajčiar Roger Federer (41) najväčšou športovou hviezdou všetkých čias. Výpočet jeho triumfov a rekordov by bol na román. Medzi nimi stojí za povšimnutie jedna drobnosť: životné šťastie a úspechy dosiahol so ženami, ktoré majú korene na Slovensku.

Jeho srdce si získala jedna, rodáčka z Bojníc Mirka Vavrincová, ktorá je dnes jeho manželkou a spolu majú štyri krásne deti, dve dvojčatá - dve 13-ročné dcéry Mylu Rose a Charlene Rivu a 8-ročných synov Lea a Lennyho. Roger jej vo svojom rozlúčkovom ozname venoval tieto slová:

„Mirka so mnou prežívala každú jednu minútu. Pred každým finále sa o mňa vzorne starala a sledovala moje zápasy aj v čase, keď bola v ôsmom mesiaci tehotenstva. Chcel by som sa poďakovať aj mojim štyrom krásnym deťom za podporu i celému skvelému tímu. Bolo to úžasné obdobie.“

Oboch spojil tenis, ktorému sa obaja venovali. Ako prezradili, všetko sa začalo na letnej olympiáde v roku 2000 v Sydney. O dva roky neskôr sa bok po boku predstavili na Hopmanovom pohári, v ktorom žal Federer úspechy aj s ďalšími skvelými tenistkami so slovenskými koreňmi.

V roku 2001 si na konto pripísal triumf s Martinou Hingisovou, ktorá sa narodila v Košiciach, a o dobrých pár rokov neskôr - v rokoch 2018 a 2019 vyhral rodák z Bazileja v Perthe spomínanú tímovú súťaž v tenise zmiešaných družstiev s Belindou Benčičovou, ktorá sa hrdo hlási ku krajine svojich predkov pod Tatrami, kde má veľa priaznivcov.

Každý s ním chce hrať

Hoci Roger ohlásil koniec kariéry, zopár zápasov ho aj po Laver Cupe v Londýne (23. - 25. septembra) neminie! Futbalový klub Real Madrid oznámil, že chce zorganizovať zápas Federer - Nadal na svojom štadióne Santiago Bernabeu. Bol by to 41. zápas týchto gigantov. Aj Andy Murray dúfa, že dostane ešte jednu šancu zahrať si s Rogerom Federerom.