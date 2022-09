Slovák Juraj Mokrý patrí pod vysokými sieťami k absolútnej rozhodcovskej špičke: Naj zážitok: 70 000 divákov na volejbale!

Ako on šíri dobré meno Slovenska po svete! K jeho menu patrí prívlastok rozhodca svetového formátu. Inak by Juraj Mokrý (47) nepískal toľko veľkých volejbalových zápasov. Tým posledným bolo finále MS mužov v Katoviciach Taliansko - Poľsko, o ktorom sám nadšene hovoril ako o kozmickom volejbale.

Na konte má tých veľkých zápasov množstvo, ale rodák z Prievidze zaujme aj tým, že si pred meno píše niekoľko akademických titulov, ale aj krédom, ktorým sa riadi: „Nikdy nesúper s blbcom. Stiahne ťa na svoju úroveň a tam ťa prevalcuje svojimi skúsenosťami...“ So sympatickým prof. Mgr. MUDr. Jurajom Mokrým, PhD., ktorý je prodekanom Jesseniovej lekárskej fakulty, sme sa rozprávali najmä o volejbale.

Kedy ste sa dozvedeli, že budete pískať ďalšie veľké finále?

- Nomináciu som dostal v deň zápasu v nedeľu ráno, prišla mi správa mejlom o 6:30 ráno. Zväčša sa to dozvieme večer pred dňom zápasu, tentokrát sme si na to museli chvíľu počkať.

Nemali ste obavy z poľského publika. Býva to na volejbale riadne divoké?

- Obavy som určite nemal, v Poľsku som pred plnou halou pískal viackrát, je to doping nielen pre hráčov, ale aj pre nás, rozhodcov. Poľské publikum je zväčša veľmi korektné, potvrdili to aj po finálovom zápase, keď potleskom odmenili nielen svojich hráčov, ale aj víťazov z Talianska.

Ako ste sa dostali k rozhodovaniu volejbalu? Dá sa to stíhať pri práci lekára?

- K rozhodovaniu som pričuchol v Prievidzi ešte ako junior po opakovanom zranení nohy. Počas štúdia medicíny som to bral ako spestrenie študentského života. V poslednom ročníku som bol vyslaný na medzinárodný kurz rozhodcov a to ma ovplyvnilo - nešiel som robiť praktickú medicínu, ale ostal som verný Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine na Ústave farmakológie, kde pôsobím dodnes. Skĺbiť to nie je ľahké, okrem volejbalu a zamestnania je tu aj rodina. Zatiaľ to, našťastie, funguje, a to najmä vďaka pochopeniu kolegov v práci a podpore manželky a dcér.

Čo najkurióznejšie ste s píšťalkou zažili?

- Kurióznych situácií bolo viacero, väčšinou spojených s cestovaním. Priamo v spojení s rozhodovaním došlo k zaujímavej situácii pred pár mesiacmi, keď sme v rámci Ligy národov mužov prišli na zápas na Filipínach medzi Čínou a Nemeckom. Všetko pripravené na zápas, my prezlečení v rozhodcovských uniformách, diváci v hľadisku - akurát jedno družstvo neprišlo. Nemci odmietli hrať, nakoľko Číňanom len deň predtým skončila karanténa kvôli covidu. Nemci kľudne obedovali v jedálni a zápas skončil skôr, ako začal...

Pískalo sa bez modernej techniky jednoduchšie?

- Voľakedy sa pískalo inak - spôsob rozhodovania sa zavedením videoverifikácie, tabletov, komunikačného systému a elektronického zápisu významne zmenil. Navyše v posledných dvoch rokoch pískame často bez čiarových rozhodcov. Hra sa výrazne zrýchlila a veľké nároky sú kladené aj na záležitosti týkajúce sa televízie či prezentácie volejbalu ako šou. Takže keby som to mal uzavrieť - nie je to jednoduchšie, je to iné, ale stále je výkon rozhodcu závislý od spolupráce celého rozhodcovského zboru a od rešpektu k všetkým účastníkom stretnutia.

JEHO VEĽKÉ ZÁPASY:

- finále MS 2002 mužov: Taliansko - Poľsko v Katoviciach

- prvé finále ME 2003 žien: Turecko - Poľsko v Ankare

- prvé finále Európskej ligy majstrov 2006 mužov: Trevisom - Solúno v Ríme

- otvárací zápas MS 2014 mužov: Poľsko - Srbsko vo Varšave pred 70 000 divákmi

- finále MS 2018 žien: Srbsko - Taliansko v Jokohame

- finále OH 2020 žien: USA - Brazília v Tokiu