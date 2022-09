Mourinho sa svojsky vyjadril k novej posile AS Rím: Musí skórovať zadkom!

Trénerský mág José Mourinho (59) sa do futbalovej histórie okrem nezmazateľných úspechov zapísal už nejedným svojským vyjadrením. Ďalšie pridal do zbierky len nedávno – slovami o novej posile AS Rím.

Skúsený Portugalčan tvrdí, že útočník Andrea Belotti (28) má "vírus tvorcu hry“, pretože sa snaží streliť dokonalý gól. Talian prestúpil na Stadio Olympico v lete, ale svoj prvý gól v novom drese strelil až počas štvrtkového večera v Európskej lige. Belotti bol predtým v Serii A efektívny, v posledných siedmich sezónach skóroval viac ako 100-krát, čo mu prinieslo medzinárodné uznanie. Mourinho doplnil svoj káder aj o ďalšiu palebnú silu, keď do rímskeho tímu prišiel ešte predtým Paulo Dybala. Tammy Abraham bol v minulom období najlepším strelcom klubu, ale teraz môžu zodpovednosť za góly prevziať viacerí hráči. Lodivod Rimanov vyzval svojich hráčov, aby boli pred bránkou bezohľadnejší a tvrdí, že Belotti musí skórovať akýmkoľvek spôsobom. „Vpredu máme supertalentovaných hráčov, ale musíme hrať zákernejšie. Musíte byť zlí a nepríjemní, ak chcete umiestniť loptu do siete“ Na dresu nového strelca sa vyjadril: „On musí skórovať, kolenom, zadkom, hlavou. Má vírus tvorcu hry, zatiaľ čo on potrebuje len skórovať. To je všetko. Musíme sa zlepšiť v realizácii, pomer striel a strelených gólov nie je dobrý."