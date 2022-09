Paráda! Slováci zvíťazili vo štvorhre: V súboji s Rumunskom získali dôležitý bod

Slovenskí tenisti vedú v dueli 1. svetovej skupiny Davisovho pohára nad Rumunskom 2:1.

O dôležitý druhý bod pre domáce farby sa na antuke v bratislavskom NTC zaslúžili Lukáš Klein s Igorom Zelenayom, ktorí v sobotňajšej štvorhre zdolali pár Victor Vlad Cornea, Marius Copil 7:6 (4), 6:2. Postup Slovenska do februárovej kvalifikácie o finálový turnaj v roku 2023 mohol spečatiť Alex Molčan v prípade triumfu nad Nicholasom Davidom Ionelom.

Slovenský kapitán Tibor Tóth dal v debli prvýkrát šancu Kleinovi, ktorý nahradil zraneného Filipa Poláška. Daviscupový debutant si v úvodnom geme bez problémov udržal podanie, skúsený Zelenay však za stavu 1:1 stratil servis a Rumuni sa po potvrdení brejku ujali vedenia 3:1.

V ôsmej hre viedli pri podaní Corneu 40:0, no Slováci následne získali päť fiftínov za sebou a po ukážkovom bekhendovom returne Zelenaya vyrovnali na 4:4. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom slávili úspech Klein so Zelenayom. Po minibrejku si vybudovali náskok 4:1 a za stavu 6:4 premenili po víťaznom returne Kleina hneď prvý setbal.

Slovenský tandem pôsobil na dvorci čoraz zohratejším dojmom, dobre sa dopĺňal, kvalitne returnoval. Na začiatku druhého dejstva po dvoch brejkoch odskočil Rumunom na 4:0 a zápas už s prehľadom dotiahol do úspešného konca.

Za stavu 5:2 využili Klein so Zelenayom mečbal, keď otočili z 0:40 a potvrdili, že môžu byť platnou deblovou dvojicou. Pred daviscupovým duelom absolvovali dva challengerove turnaje v Come a Tullne, v Rakúsku postúpili až do semifinále.

zápas 1. svetovej skupiny Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Rumunsko 2:1 po štvorhre

Norbert Gombos - Nicholas David Ionel 7:6 (4), 5:7, 4:6

Alex Molčan - Marius Copil 7:5, 6:1

Lukáš Klein, Igor Zelenay - Victor Vlad Cornea, Copil 7:6 (4), 6:2