Ikonický štadión pôjde k zemi! Nahradí ho projekt za gigantickú sumu

V talianskom futbale sa odklepol zlomový projekt. Štadión, ktorý zažil nejedno vypäté milánske derby, bude nahradený novým projektom v astronomickej hodnote.

San Siro, ikona medzi svetovými štadiónmi, sa nahradí kolosálnym futbalovým stánkom za viac ako miliardu eur. Nový domov pre tamojšie kluby AC a Inter sa bude budovať osem rokov a štart výstavby je naplánovaný na január 2024.

Nový štadión ponesie názov "The Cathedral" a na zápasovú prevádzku by mal byť pripravený už v roku 2030, no finálna kompletizácia stavby sa doposiaľ spája s rokom 2032. Stáť bude neďaleko štadióna San Siro, ktorý bude úplne zbúraný. Okrem nového futbalového stánku je v plánoch projektu aj kongresové a obchodné centrum s rozlohou 63-tisíc metrov štvorcových.

V roku 2026 sa v Taliansku budú konať zimné olympijské hry a jedným zo stredísk svetového športového diania bude práve mesto Miláno. Práve do tohto roku by preslávený štadión Giuseppeho Meazzu mal byť využívaný, pretože práve na ňom sa uskutoční otvárací ceremoniál spomínanej olympiády.