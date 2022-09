Nezastaviteľný Haaland opäť úradoval! Nórsky útočník pokoril ďalší rekord!

Jedenástym gólom v ligovej sezóne k tomu prispel nórsky kanonier Erling Haaland (22), ktorý skóroval už v siedmom súťažnom stretnutí za sebou. Ako prvý hráč v histórii Premier League zaznamenal gól vo svojich prvých štyroch zápasoch v súťaži na ihriskách súperov.

City sa vyšvihli priebežne na prvú priečku tabuľky o dva body pred Arsenal, ktorý má k dobru nedeľný súboj na pôde Brentfordu. Favorizovaní hostia sa ujali vedenia už po 55 sekundách, keď skóre otvoril Jack Grealish po centri Kevina De Bruyneho.

Haaland sa do streleckej listiny zapísal po štvrťhodine hry, prízemnou strelou spoza šestnástky k pravej žrdi zvýšil na 2:0. Wolverhampton navyše prišiel ešte v prvom polčase o vylúčeného Nathana Collinsa. Priamu červenú kartu dostal za nevyberavý zákrok na Grealisha.

Úradujúci šampión po zmene strán potvrdil hladký triumf gólom Phila Fodena po ďalšej asistencii De Bruyneho.

Premier League - 8. kolo:

Wolverhampton Wanderers – Manchester City 0:3 (0:2)

Góly: 1. Grealish, 16. Haaland, 69. Foden, ČK: 33. Collins (Wolves)

If Erling Haaland carries on scoring at this rate, he will finish the Premier League season with 57 goals 🤯 pic.twitter.com/QU9yL1sEpa