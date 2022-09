Fanúšikovia West Hamu neverili vlastným očiam! Pred zápasom im čapoval pivo slávny futbalista

Ešte pred úvodným výkopom medzi Silkeborgom a West Hamom sa hosťujúci fanúšikovia v miestnom podniku dočkali príjemného prekvapenia. Za výčapom ich obsluhoval slávny dánsky futbalista Henrik Pedersen, ktorý v najlepšej lige sveta hrával za Bolton i Hull a v 143 zápasoch rozvlnil sieť 22-krát. Priaznivci Hammers bývalého útočníka ihneď spoznali a natočili video, ktoré zaujalo na sociálnych sieťach.

Pedersen v Silkeborgu s futbalom začínal a v roku 2013 tam aj svoju vydarenú kariéru ukončil. Potom začal podnikať a otvoril si vlastný bar, do ktorého zhodou okolností zavítali verní fanúšikovia West Hamu United. Tí sa tešili aj po záverečnom hvizde, keďže zverenci Davida Moyesa zvíťazili nad domácim celkom pomerom 3:2.

Ex @SilkeborgIF and Bolton player Henrik Pedersen keeping us @westham fans hydrated in his bar! We’ve forgiven him for relegating us all those years ago!🤣#silkeborg #westham #irons #coyi #whufc pic.twitter.com/ZgMxA8NiGd