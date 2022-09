Dominik Hrbatý a pár jeho spomienok na maestra Federera: Aj som ho rozplakal, aj som ho pobavil

Tá správa, že v 41 rokoch končí svoju geniálnu kariéru Roger Federer, zasiahla tenisový svet, hoci sa to vlastne už dlhší čas očakávalo. Dvadsaťnásobný grandslamový šampión dá na budúci týždeň v Londýne na Laver Cupe, turnaji, ktorý on váhou svojej osobnosti pretlačil do kalendára, zbohom tenisu. Oslovili sme legendu slovenského tenisu Dominika Hrbatého (44), či si nemyslí, že maestro Federer to mohol ešte chvíľu potiahnuť. Dominik, jeden z mála tenistov na svete, ktorý má so Švajčiarom pozitívnu bilanciu, pridal zopár svojich spomienok na dobrého kamaráta.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čo vám ako prvé zišlo na um, keď ste sa dozvedeli, že Federer ide do tenisového dôchodku?

- Je mi to ľúto. Veď môžem o sebe povedať, že sme veľkí kamaráti. Tenis bez neho bude iný... Federer bol nielen veľký tenisový šampión, elegán na kurte, ktorý v športe, ktorý si vybral, dosiahol všetko, čo sa dá. No predovšetkým to bol človek s úžasnou charizmou, ktorú nik iný v celom športovom svete nemá. Vždy prívetivý a prístupný. Nik na svete sa u neho nestretol čo i len s náznakom arogancie či namyslenosti, ktorá akosi patrí k novej generácii.

Aká je vaša najmilšia spomienka na legendu?

- To takto narýchlo ani neviem... Spomínam si, ako som ho rozplakal. Bolo to v roku 2000 v Paríži na turnaji Masters, kde som ho zdolal po prvý raz. Po zápase v šatni začal plakať, že končí s tenisom, pretože nevie vyhrať duel na Masters. Bol ešte mladý, vtedy bol vo štvrtej desiatke rebríčka a učil sa využívať svoje zbrane. Vedel som ho však aj pobaviť. Asi najviac sa mi to podarilo v roku 2008 vo Wimbledone, ktorý bol mojím posledným! Vtedy ma Roger zdolal jediný raz, ale na tráve by som nemal na neho, ani keby som bol vo svojej najlepšej forme. A on bol na tráve neprekonateľný, rýchly, aktívny, vedel meniť rytmus hry a účinne využíval slajz, čo si hra na tráve vyžaduje.

Nemohol to ešte chvíľu potiahnuť? Veď davy ho zbožňujú!

- Možno by aj mohol. Ale on by ťažko znášal, keby sa na veľkých turnajoch dostal do druhého či tretieho kola. Diváci by určite všade, kde by sa objavil, šaleli, pripravili by mu standing ovation, ale to je pre šampióna jeho rangu málo. Podľa mňa by to bol smutný pohľad... Takto odíde na svojom vlastnom turnaji, a to je niečo krásne.

Myslíte si, že to mal takto naplánované?

- Netuším, ale konečne som pochopil, prečo na tohtoročný Laver Cup kývli najväčšie esá svetového tenisu. Prečo sa v tíme Európy zíde 66 grandslamových titulov! Djokovič, Murray i Nadal tušili, alebo aj vedeli, že sa v Londýne na budúci týždeň niečo také odohrá.

Hrbatý- Federer 2:1

- Paríž 2000: 4:6, 6:2, 6:2

- Cincinnati 2004: 1:6, 7:6, 6:4

- Wimbledon 2008: 3:6, 2:6, 2:6