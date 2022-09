Peter Sagan je už v dejisku MS: Do Austrálie si pribalil aj dávku optimizmu!

Už je na mieste činu! Peter Sagan (32) sa momentálne nachádza v Austrálii, dejisku tohtoročných cyklistických MS. Trojnásobný majster sveta sa bude u protinožcov snažiť rozšíriť zbierku dúhových dresov napriek tomu, že táto sezóna mu nevychádza podľa predstáv. Optimizmus mu však nechýba, veľmi dobre vie, že všetko sa dá zmeniť jednými pretekmi.

Štvrtý titul majstra sveta, to by bola naozaj veľká vec. Dobre si to uvedomuje aj slovenský Tourminátor, ktorý v nedeľu 25. septembra spraví všetko pre to, aby rozšíril svoju zbierku dúhových dresov. Prípravu na prestížne podujatie absolvoval minulý víkend v Kanade, no tá sa rozhodne neodvíjala podľa jeho predstáv. Sagan totiž nedokončil ani jedno zo severoamerických Grand Prix, v ktorých sa predstavil. Do Austrálie na majstrovstvá sveta UCI 2022 si však rodák zo Žiliny pribalil aj značnú dávku optimizmu, napriek tomu, že sa zrejme nenachádza v ideálnej forme. Na elitnom mužskom podujatí bude vystupovať skôr ako outsider. Tlak svetových favoritov budú niesť hviezdy ako Wout van Aert, Michael Matthews či Mathieu van der Poel. Sagan je s tým maximálne v pohode a priznáva, že sa stále snaží nájsť najlepšiu verziu seba samého.

„Mal som nejaké komplikácie s covidom, no teraz som zdravý. Tour som dokončil s niekoľkými štvrtými miestami, čo nie je najlepšie, ale určite nie ani najhoršie,“ zamyslel sa Sagan pre Velo news. Na kopcovitej trati Wollongong jednoznačne chce bojovať o rekordný štvrtý titul majstra sveta. „Je to pre mňa iné v slovenskom tíme proti väčším súperom ako Belgicko. Vždy to tak bolo. Ak budem mať nohy, budem vpredu a pokúsim sa vyhrať,“ dodal s dávkou optimizmu. Samotné MS štartujú už túto nedeľu, pričom najväčšia šou, hromadné preteky so štartom mužov, sú na programe až o týždeň na to, v spomínanom termíne 25. septembra.

Program MS:

18.9. Časovka žien a mužov

19.9. Časovka mužov U23

20.9. Časovka juniorov/junioriek

21.9. Mix štafeta

23.9. Preteky juniorov a preteky mužov U23

24.9. Preteky junioriek a preteky žien

25.9. Preteky mužov