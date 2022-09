Chcel zložiť Slafkovského, ale tvrdo narazil: Navyše dostal poriadnu bitku!

Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský (18) a Filip Mešár (18) si zahrali spolu v prvom útoku a postarali sa o jeden gól tímu Montreal Canadiens zo zámorskej NHL vo štvrtkovom zápase na turnaji nádejí v americkom Buffale. Na Juraja si počas zápasu vyšliapol súperov obranca, ktorý to určite oľutoval.

Slafkovský asistoval Mešárovi pri góle na 2:0 a vyhlásili ho za druhú hviezdu duelu, no "Habs" podľahli Buffalu Sabres 3:4.

"Je robustný a silný, takže to využíva pri svojej hre. Som si istý, že sa od neho bude očakávať, aby chodil pred súperovu bránku a do súbojov. Tam sa toho najviac naučí. Pre súperov bude náročné brániť ho, takže je dobré, že ho máme na našej strane," povedal o Slafkovskom Jean-Francois Houle, tréner tímu Laval Rocket z nižšej Americkej hokejovej ligy (AHL), ktorý je "farmou" Montrealu Canadiens.

Počas duelu nastal jeden zaujímavý moment. Obranca Buffala Zach Berzolla chcel poslať Juraja Slafkovského ostrým hitom na ľad, no tvrdo narazil. S Košičanom to ani nepohlo a Berzolla sa od neho len odrazil. Následne prišla pomsta, pretože náraz sa nepáčil spoluhráčovi Rileymu Kidneymu. Zhodil rukavice a pustil sa do obrancu Buffala, ktorý schytal pár úderov.