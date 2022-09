Dojemné lúčenie! Serena Williamsová vzdala hold Federerovi

Americká tenistka Serena Williamsová (40) vzdala hold 20-násobnému grandslamovému víťazovi Rogerovi Federerovi (41). Švajčiar oznámil vo štvrtok ukončenie svojej mimoriadnej kariéry po Laver Cupe, ktorý sa uskutoční na budúci týždeň v Londýne.

Krok Federera prišiel iba niekoľko týždňov po tom, čo 23-násobná grandslamová víťazka Williamsová ohlásila svoj úmysel skončiť s tenisom.

Hoci pred nedávnym grandslamovým turnajom US Open jasne naznačila, že bude posledný v jej kariére, po ňom svoj odchod do športového dôchodku zatiaľ nepotvrdila. "Chcela som nájsť spôsob ako zareagovať na tvoj koniec kariéry. Vždy som ťa obdivovala a naše cesty boli podobné. Inšpiroval si nespočetné milióny ľudí, vrátane mňa a nikdy na to nezabudneme," napísala Williamsová na sociálnej sieti.

Na koniec kariéry Federera reagovali aj ďalší špičkoví športovci. "Génius, jedinečný v histórii tenisu a vzor pre každého športovca. Prajem ti len to najlepšie v novej etape," uviedol argentínsky futbalista Lionel Messi.

Nový líder svetového rebríčka tenistov Španiel Carlos Alcaraz odkázal: "Roger bol jeden z mojich idolov a zdroj inšpirácie. Ďakujem za všetko, čo ste urobili pre náš šport a prajem veľa šťastia v budúcnosti."