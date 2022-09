Premožiteľ Slovana v boji o Európsku ligu neprestáva udivovať: Po zisku jednej hviezdy prichádza ešte väčšia

Bývalý hráč Realu Madrid prišiel do katarského tímu z Evertonu pred rokom, no odohral za klub aj vinou zranení iba 14 stretnutí. V minulosti si obliekal aj dresy AS Monaca, FC Porta a Bayernu Mníchov. Na MS v Brazílii dal päť gólov v šiestich dueloch. Informovala AFP.

James Rodriguez has signed as new Olympiacos player, here we go and confirmed! Deal completed after medical tests done yesterday. 🚨⚪️🔴 #Olympiacos



Next one for Olympiacos: Bakambu on permanent deal from OM, done and confirmed too. pic.twitter.com/4gMIN89oUN