V druhej etape Okolo Slovenska triumf talentovaného Íra: Žltý dres má nového držiteľa

Írsky cyklista Archie Ryan vyhral 2. etapu 66. ročníku pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Jumbo-Visma triumfoval na 186,3 km dlhej trati z Hlohovca do Banskej Štiavnice pred Belgičanom Maurim Vansevenantom (Quick-Step-Alpha Vinyl) a Talianom Lorenzom Fortunatom (EOLO-Kometa). Novým držiteľom žltého dresu sa stal Čech Josef Černý (Quick-Step), ktorý vystriedal na čele celkového poradia Brita Ethana Vernona.

Druhá etapa odštartovala na hlohovskom zámku a cez región hornej Nitry a šesť vrchárskych prémií sa presunula do Banskej Štiavnice, kde cyklisti absolvovali dva okruhy. Druhá polovica etapy mala kopcovitý charakter a na troch prémiách Červená Studňa (6,4 km, 6,2%), Štiavnické Bane (8,2 km, 2,7%) a v Banskej Štiavnici (3,3 km, 4,5%) sa mohli vytvoriť rozdiely v celkovom poradí.

V úvode hýril aktivitou slovenský cyklista Matúš štoček, ktorý vyhral horskú prémiu na Tepličkách a získal tri body do klasifikácie o najlepšieho vrchára. Krátko nato sa od pelotónu odčlenila trojica Mika Heming (ATT Investments), Felix James Meo (Maloja Pushbikers) a Ján Bárta (Elkov-Kasper), ktorá si v priebehu štyroch kilometrov vypracovala takmer dvojminútový náskok.

Pri stúpaní na Červenú Studňu mal únik 90 sekúnd k dobru. Na jeho vrchole však pelotón vedúcu skupinu pohltil. Po presune na rýchlostnú prémiu v Banskej Štiavnici sa hlavné pole okresalo na 30 pretekárov. Medzi nimi už chýbal Vernon, ktorý vyhral prológ i 1. etapu. V poslednom kategorizované stúpaní na Klinger sa pelotón začal trhať a vpredu zostala desiatka pretekárov vrátane Čechov a Černého a Jakuba Votrubu, ktorí ašpirovali na post celkového lídra.

Náročný záver s mačacími hlavami zvládol najlepšie 20-ročný Ryan, ktorý sa odpútal od vedúcej skupiny a prišiel si po etapový vavrín. „Chcel by som sa poďakovať môjmu tímu, ktorý odviedol skvelú robotu. Etapa bola náročná s mnohými strmými pasážami, no v cieľovom stúpaní v Banskej Štiavnici som si veril. Nastúpil som, podarilo sa mi odpútať sa od mojich konkurentov a vyšlo to," uviedol v prvej reakcii talentovaný Ír.