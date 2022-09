Martin Svrček, najväčší slovenský talent od čias Sagana, radí mladším rodákom: Odíďte čo najskôr zo Slovenska!

Talentovaný, skromný a pracovitý. Presne týmito slovami by sa dal charakterizovať cyklista Martin Svrček (19), ktorého mnohí odborníci považujú za najväčší slovenský talent od čias Petra Sagana (32).

Čo pre vás znamená, že ste sa v drese Quick-Stepu mohli predstaviť na domácich cestách na Okolo Slovenska?

- Chcem sa určite zabaviť a poriadne si to celé užívam. Ako tím máme však ambície, ktoré sa nám, dúfam, podarí naplniť. Chceme vyhrať čo najviac etáp a aj celkové poradie. Urobím všetko pre to, aby sa nám to nakoniec podarilo. Pre mňa ako Slováka je super, že vstupujem do sveta veľkej cyklistiky práve na domácom podujatí.

Stíhate počas pretekov obdivovať krásy Slovenska? Prírodu a jej dominanty…

- Človek sa počas pretekov veľmi po okolí neobzerá. Skôr vnímam asfalt a podobné veci. Obzvlášť, keď je profil etapy náročný. Keď som sa pred pretekmi pozeral na trať, vravel som si, sakra, toto bude veľmi náročné.

Zmluva s Quick-Stepom začala platiť až od 1. júla, ako preto vnímate túto sezónu? Boli tam aj viaceré zdravotné problémy…

- Áno, túto sezónu som si prešiel všeličím, preto je pre mňa najdôležitejšie zostať zdravý, to je základ pre budúce úspechy. Hádžem tento rok ako keby za hlavu a sústredím sa na ten ďalší.

Quick-Step má prezývku Vlčia svorka, viete potvrdiť, že je to tím hodný svojej prezývky?

- Určite áno. Vždy sme všetci pretekári spolu. Keď niekto vyhrá, tak celý tím tomu človeku gratuluje. Podľa mňa to je v tíme veľmi cítiť. Sme naozaj Vlčia svorka.

V tíme máte okolo seba veľa hviezd, ako je napr. Julian Alaphilippe. Čo ste sa od neho naučili a aký je to človek?

- Je to uvoľnený človek, nemá žiadne nervy alebo niečo podobné. Cyklistiku neberie až tak vážne, skôr sa ňou baví. Proste všetko s mierou. V tomto sa snažím brať si z neho príklad.

Aké sú vaše dlhodobé ambície v cyklistike?

- Chcel by som sa vo World Tour udržať minimálne10 rokov.

Krivka napredovania vo vašom mladom veku je čoraz strmšia. Čo by ste preto odporučili ďalším mladým krajanom?

- Odísť čo najskôr zo Slovenska a ísť do zahraničia.

Dnešný program:

3. etapa: Detva - Spišská Nová Ves, 210 km so štartom o 12.15 hod. a predpokladaným cieľom o 17.10 hod.