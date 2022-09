Pri návrate domov ho čakalo nepríjemné prekvapenie: Takto zničili ruské tanky záhradu pri Usykovom dome

Oleksandr našiel svoj dvor v hroznom stave. Zmizli stromčeky, väčšina trávy je rozoraná pásmi tankov. Ukrajinský boxer, ktorý je držiteľom štyroch majstrovských pásov, zdieľal zábery zničenej záhrady na svojom instagramovom profile. K oranisku pridal aj záber, na ktorom stojí pred svojím domom, ktorý sa nachádza neďaleko Kyjeva, a vztyčuje vlajku Ukrajiny. Hviezdny ukrajinský boxer je si istý, že to urobili najmä preto, že on bol jedným z prvých športovcov, ktorí sa rozhodli brániť svoju vlasť pred ruskou inváziou so zbraňou v ruke. Spočiatku sa nádejal, že sa ruské jednotky až k jeho pýche, ktorú pomáhal stavať vlastnými rukami, nedostanú, no márne.

Po vyše mesiaci sa až tam dostali ruské jednotky. Boxerov dom, ktorý sa nachádza na predmestí ukrajinskej metropoly, obsadili Rusi. Usyk chcel oželieť odvetu s Joshuom, no sám prezident Zelenskyj mu udelil výnimku, aby mohol opustiť Ukrajinu a biť sa za jej slávu v ringu. To dokázal, 20. augusta v saudskoarabskej Džidde zdolal britského vyzývateľa 2:1 na body (115:113, 116:112, 113:115) a obhájil svetové tituly WBA, WBO, IBF a IBO v superťažkej hmotnostnej kategórii.

Oleksandr Usyk returning to his house (that was previously occupied and trashed by Russian soldiers while he was out of the country) and raising the Ukraine flag today… pic.twitter.com/wPzxVDWwt4