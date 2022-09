Štart nového ročníka hokejovej Tipos extraligy sa nezadržateľne blíži: Ohrozí jeho priebeh energetická kríza?

Kompletným 1. kolom vstúpi v piatok 16. septembra slovenská hokejová extraliga do svojej jubilejnej 30. sezóny. K jej favoritom patrí obhajca majstrovského titulu Slovan Bratislava, ale ambície nechýbajú ani ďalším tradičným baštám ako Zvolen, Košice, Nitra či Poprad. Súťaž bude mať podobný formát ako v predošlej sezóne a jej súčasťou bude aj šesť regionálnych kôl.

Na rozdiel od predošlého ročníka už nie je na jeho štarte hlavná téma hrozba pandémie a s ňou spojené obmedzenia, ale riziká vyplývajúce z výrazného nárastu cien energií. Ako prví na ne doplatili hráči HC Košice, ktorí sa týždeň pred začiatkom súťaže presunuli zo Steel arény do výrazne menšej Crow arény. V nádeji, že sa do svojho domovského stánku o pár týždňov vrátia, preložili nedeľný šláger 2. kola so Slovanom Bratislava. „Človek nikdy nevie. Keď si už myslí, že všetko si sadlo, tak príde nečakaný problém," poznamenal športový manažér „oceliarov" Gabriel Spilar.

Okrem Košičanov začnú sezónu na klziskách súperov aj hráči Dukly Trenčín. Dôvodom je rekonštrukcia domáceho Štadióna Pavla Demitru, ktorá by sa mala skončiť počas sezóny. Rovnakú situáciu absolvovali v uplynulom ročníku 2021/22 hráči Banskej Bystrice. „Baranov" čaká počas ročníka oslava storočnice a jej súčasťou by mal byť aj športový úspech.

Titul obhajujú hráči Slovana Bratislava, ktorí sa na jar tešili z prvenstva prvýkrát od návratu do extraligy z KHL. Na rozdiel od extraligovej konkurencie, ktorá v nedávnom období absolvovala iba prípravné zápasy, sa Slovanistom sezóna už začala, keďže pôsobia v Lige majstrov. Po štyroch zápasoch sú však bez bodu a bez šance na postup zo základnej skupiny. Po sezóne 2021/2022 nastalo v jeho kádri aj realizačnom tíme viacero zmien. Najzásadnejšími sú príchody športového riaditeľa Ota Haščáka a hlavného trénera Jána Pardavého.

Aj v tíme Nitry, ktorá vo finále 2021/22 podľahla Slovanu 2:4 na zápasy, nastala trénerská zmena. Osvedčeného kormidelníka Antonína Stavjaňu nahradil Lotyš Normunds Sejejs. K zmenám na trénerskom poste siahli aj v Michalovciach (Tom Coolen), Dukle Trenčín (Róbert Döme), Spišskej Novej Vsi (Vlastimil Wojnar) a v Liptovskom Mikuláši (Ján Šimko).

Práve Liptáci obsadili v sezóne 2021/22 posledné miesto a extraligovú príslušnosť si obhájili až v baráži so suverénnym víťazom Slovenskej hokejovej ligy Žilinou. Na Liptove veria, že po viacerých zmenách v kádri sa už podobná situácia nezopakuje. „Hráčsku kvalitu sme sa snažili priniesť prostredníctvom legionárov a zatiaľ to hodnotím pozitívne. V prípravnom období sa mužstvo zohralo, no vieme, že všetko bude už len náročnejšie. Verím, že obmena kádra prinesie pozitívny impulz," poznamenal tréner Ján Šimko.

Po sezóne 2021/22 nastalo v kádroch extraligových tímov viacero zaujímavých zmien a transakcií. Z Trenčína do Slovana Bratislava šiel nielen tréner Pardavý, ale aj účastník MS 2022 Jakub Minárik. Z Trenčína do Košíc zamieril Radoslav Tybor a „oceliari" angažovali aj bývalého reprezentanta Patrika Lampera z Banskej Bystrice či produktívneho obrancu Jordona Southorna. Z Popradu do Michaloviec šiel útočník Peter Bjalončík, opačným smerom zamierili obranca Tomáš Bokroš a útočník Andrej Kukuča.

Poprad angažoval z majstrovského tímu „belasých" brankára Anthonyho Petersa a útočníka Andrewa Yogana. Zo Slovana odišli aj útočníci Rastislav Gašpar a Jakub Sukeľ, ktorí zamierili do Banskej Bystrice rovnako ako švédsky brankár Robin Rahm, ktorý prišiel z konkurenčného Zvolena. Spod Pustého hradu odišiel vyše tucet hráčov, medzi ktorých patria aj ofenzívni lídri nedávnych sezón Radovan Puliš a Juraj Mikúš. Prvý menovaný bude hrať za Michalovce, Mikúša zlanárili Nové Zámky rovnako ako jeho brata Tomáša. Ten má za sebou individuálne vydarenú sezónu v českej extralige.

Novými, resp. staronovými extraligovými tvárami, ktoré by mali byť lídrami svojich tímov, sú spomedzi slovenských hráčov aj Tomáš Záborský (Poprad), Juraj Šimek (Prešov) či Marek Hecl (Zvolen).

Novinkou sú fixné termíny play off, pričom majstra spoznáme najneskôr 27. apríla. Hrať sa bude systémom každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku a k 44 zápasom pribudne ďalších 6 v rámci regionálnych kôl. Na rozdiel od predošlého ročníka sa nebude hrať baráž, ale posledný tím vypadne priamo a nahradí ho víťaz SHL.

Program 1. kola TIPOS Extraligy 2022/2023, piatok 16. septembra:

17.30 HC ´05 Banská Bystrica - HC GROTTO Spišská Nová Ves

17.30 HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice

18.00 HK Poprad - HC Slovan Bratislava

18.00 HK Nitra - HC MIKRON Nové Zámky

18.00 HC 21 Prešov - MHk 32 Liptovský Mikuláš

18.30 HKM Zvolen - HK Dukla Trenčín

Dôležité dátumy sezóny 2021/22 v Tipos Extralige:

1. kolo základnej časti: 16. septembra 2022

Záverečné kolo ZČ: 5. marca 2023

Začiatok predkola play off: 8. marca 2023

Začiatok štvrťfinále: 15. marca 2023

Najneskorší termín pre spoznanie nového majstra: 27. apríla 2023