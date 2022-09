Legendárny Roger Federer šokoval tenisový svet: V emotívnom prejave oznámil koniec!

Rodák z Bazileja dlho zvádzal napínavé súboje s Rafaelom Nadalom a Novakom Djokovičom o post svetovej jednotky i o prvenstvo v počte grandslamových titulov. Posledné tri roky ho však často obmedzovali rôzne zranenia, a tak viac rehabilitoval než predvádzal svoje tenisové majstrovstvo.

Po ťažkom rozhodovaní sa preto rozhodol ukončiť kariéru, v ktorej získal všetko, čo sa dalo. Chýba mu iba zlatá olympijská medaila vo dvojhre. Tú mal na dosah na OH v roku 2012, ale vo finále bol nad jeho sily domáci Brit Andy Murray.

V emotívnom štvorminútovom prejave sa taktiež poďakoval svojej slovenskej manželke Mirke. Tá bola pri všetkých jeho významných úspechoch a majú spolu aj štyri krásne deti.

