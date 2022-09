Miliardový štadión ako z budúcnosti! Beckham dostal povolenie k výstavbe skvostu

Mestská komisia odsúhlasila pomerom 4:1 územný plán výstavby nového Miami Freedom Parku neďaleko medzinárodného letiska v Miami.

Okrem štadióna budú v objekte aj hotel, obchody a reštaurácie, kancelárie a park. Beckham, ktorý sa snažil roky o zisk povolenia, a miliardár a spoluvlastník Interu MIami Jorge Mas budú spolu financovať výstavbu štadióna.

Tá by mala stáť približne miliardu dolárov. Mestskí zákonodarcovia začiatkom roka schválili prenájom verejných pozemkov na 99 rokov. Inter Miami momentálne hrá domáce zápasy v neďalekom Fort Lauderdale. Informovala agentúra AFP.

David Beckham has unveiled the stadium plans for his Inter Miami team. #MiamiFreedomPark pic.twitter.com/H1EYx0LIZ5