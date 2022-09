Zúrivý vreskot a potom objatie? Schizofrenický prejav Guardiolu k rozhodcovi

Po stretnutí Manchestru City s Borussiou Dortmund sa nehovorilo len o víťazstve domácich a Haalandovom góle, ale aj o čudnom správaní lodivoda anglického mužstva. Na rozhodcu sa hnevajúci Pep Guardiola vyvolal u fanúšikov futbalu zmiešané pocity.

Rozzúrený šéf Manchestru City bol po ukončení celého zápasu potrestaný, keď očividne nesúhlasil s niektorým z verdiktov hlavného rozhodcu Daniela Orsata (46). Svoj hnev prezentoval priamo pred arbitrom, ktorý to ocenil žltou kartou. Guardiola ho potom v náhlom výkyve nálady objal.

Španiel sa na rozhodcu nahneval za to, že v nadstavenom čase vylúčil náhradníka Phila Fodena po jeho strete s Thomasom Meunierom z BVB. Trénerova gestikulácia však prekročilia hranicu a Orsato sa nebál ukázať mu žltú kartu. Guardiola reagoval okamžitým uznaním svojej chyby - Taliana dojemne objal a potom ho potľapkal po chrbte.

Zdalo sa, že všetko je urovnané, no Guardiola sa otočil späť a pokračoval v rozhovore s Orsatom. Následne médiám priznal, že tento výbuch nebol vhodný a jeho žltá karta bola oprávnená. Zároveň potvrdil, že sa rozhodcovi ospravedlnil.

