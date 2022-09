Nacistické správanie ozbrojených fanúšikov! Pred duelom v Miláne zasahovala polícia!

Priaznivci chorvátskeho mužstva sa znova predviedli v skutočne zlom svetle. Počas predzápasového pochodu milánskymi ulicami skandovali nacistické heslá a v tomto duchu predvádzali aj neslávne známe gestá.

Internetom sa šíri video, ako radikálne jadro fanúšikov Dinama skupinovo kráča mestom Miláno a vykrikuje nacistické pokriky. Tamojší denník Gazzetta uviedol, že z tejto skupiny bolo zatknutých 14 ľudí, ktorí pri sebe mali aj nože, teleskopické obušky a iné zbrane.

Samotný futbalový duel napokon ovládli hráči domáceho AC Miláno, ktorí si so svojím protivníkom poradili v pomere 3:1 a v skupine E im so štyrmi bodmi patrí prvé miesto.

Huge group of Dinamo Zagreb fans seen doing fascist actions pre-match.



14 of their ultra members were also arrested in Milano today, armed with knives and sticks, reports @Gazzetta_it. pic.twitter.com/UBlJvm9r29