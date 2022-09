Najnižší hráč NHL ukončil aktívnu kariéru! Vážne meral len toľko?

S telesnou výškou 163 cm bol najnižší hráč v povojnovej histórii NHL. V roku 2005 ho zo 142. miesta draftoval klub Buffalo Sabres, v ktorého organizácii pôsobil do roku 2013. Následne v troch sezónach obliekal dres Caroliny Hurricanes.

V roku 2016 zamieril do Európy a v drese švajčiarskeho klubu Servette Ženeva odohral 49 zápasov. Od roku 2017 pôsobil v organizácii Columbus Blue Jackets, za ktorý síce odohral 43 zápasov, no väčšinou hral na farme v AHL, kde bol kapitán tímu Cleveland Monsters.

V NHL dosiahol bilanciu 66 gólov a 89 asistencií. Kanadu reprezentoval na štyroch šampionátoch hráčov do 18, resp. 20 rokov. Z "osemnástok" má zlatú a striebornú medailu, na "dvadsiatkach" získal bronz.

Po hráčskej kariére bude pôsobiť v klube Nashville Predators ako rozvojový tréner so špecializáciou pre útočníkov.

Nathan Gerbe (@NathanGerbe14) has officially retired from the @NHL after 11 seasons.



Nathan was drafted in the 5th round of the 2005 Entry Draft to the @BuffaloSabres. Since then, he accumulated 151 points in 435 regular-season games-played with the Sabres, @Canes, and… pic.twitter.com/1GjT64fBsX