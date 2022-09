Prepísal históriu! Najmladší brankár medzi mužmi: Neuveríte, koľko má rokov!

Pre tím Oakleigh Cannons bol Austrálsky pohár rozprávkou - mužstvo sa prebojovalo až do semifinále a na svojej ceste vyradilo aj Sydney FC. Bohužiaľ, ich ťaženie sa skončilo na prekážke s názvom Macarthur FC.

Nová cesta sa ale začala pre mladého brankára v drese Oakleigh Cannons. Trinásťročný brankár Ymer Abili sa stal vôbec najmladším futbalistom, ktorý sa predstavil v Austrálskom pohári od jeho vzniku.

Bolo už pokročilá fáza duelu a všetko nasvedčovalo tomu, že pohárové nádeje Cannons sú už spočítané, pretože s klubom Macarthur FC prehrávali už 2:5. Oslavné slová však po stetnutí nepatrili postupujúcim hráčom hostí, ale domácemu mladíkovi, ktorý sa pri vstupe na ihrisko dočkal búrlivých ovácií.

Mladý gólman Abili po zápase pre Network 10 povedal: „V 85. minúte mi tréner povedal, nech sa rozcvičím. Chvel som sa, bol som šťastný. Nemal som žiadne nervy, bol som len nadšený, že môžem nastúpiť a zapísať sa do histórie."

