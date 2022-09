Zázračné dieťa FC Barcelona s novou zmluvou: Neuveriteľná výkupná klauzula!

Španielsky futbalista Gavi sa dohodol s FC Barcelona na predĺžení spolupráce do júna 2026. Súčasťou nového kontraktu je aj klauzula o uvoľnení do iného klubu, ktorý by však musel zaplatiť miliardové odstupné.

Okrem Gaviho majú rovnako vysokú výstupnú klauzulu aj Pedri, Ronald Araujo a Ferran Torres. Platnosť terajšieho Gaviho kontraktu s Barcelonou sa skončí po sezóne 2022/2023. Osemnásťročný stredopoliar sa stal v októbri 2021 najmladším hráčom v reprezentačnom A-mužstve Španielska a v júni 2022 aj najmladším strelcom. Prekonal tým klubového spoluhráča Ansu Fatiho. Za Barcelonu doteraz odohral 54 súťažných zápasov, v španielskom drese nazbieral 10 štartov.