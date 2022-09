Zdeno Chára má vážneho záujemcu: Posilní jeden z najslávnejších klubov NHL?

Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára (45) ešte stále nerozhodol o svojej budúcnosti. Podľa zámorského experta sa o skúseného veterána zaujíma jeden z najslávnejších klubov zámorskej NHL!

Zdeno Chára (45) v minulej sezóne prekonal rekord Chrisa Cheliosa a stal sa obrancom s historicky najvyšším počtom štartov v zámorskej NHL. Bude toto číslo ešte zvyšovať alebo zavesí korčule na klinec? Definitívne rozhodnutie skúsený obranca stále neurobil.

Zámorský novinár Arthur Staple z The Athletic informuje, že Cháru by chcel získať slávny klub New York Rangers. Hľadá skúseného obrancu a "Big Z" by sa hodil do konceptu.

Chára by mohol zostať v New Yorku, kde pôsobil aj počas uplynulej sezóny. Obliekal dres konkurenčných Islanders. Už počas leta však "ostrovania" dali najavo, že v spolupráci s Chárom nebudú pokračovať.

V zámorí sa špekuluje aj o možnom návrate Cháru do Bostonu, v drese ktorého získal Norris Trophy pre najlepšieho obrancu a Stanleyho pohár. Nedávno ho zachytili novinári, ako odchádza z tréningovej arény Bruins. Jeho agent Matt Keator ale uviedol, že to nemalo nič spoločné s návratom do tímu "medveďov" a podľa zámorských zdrojov bol Chára len pozrieť starých kamarátov.