Valábik reaguje na Slovákov pôsobiacich v Rusku: TOTO by ste od Borisa nečakali!

Slovenský hokejový zväz umožnil hráčom z KHL bez obmedzení reprezentovať, čo spustilo búrlivé reakcie. V étery zaznievajú kritické i pozitívne ohlasy. Situáciu okomentoval aj bývalý hokejista Boris Valábik (36).

Minimálne osem Slovákov bude pôsobiť v nadchádzajúcej sezóne KHL. Enklávu pred pár dňami rozšíril brankár Július Hudáček, ktorý zamieril do kazašského Barys Nur-Sultan Astana.

Boris Valábik, bývalý hokejista a momentálne televízny komentátor, chápe rozhodnutie slovenských hokejistov, ktorí prestúpili do Ruska. "Pre mňa ide o rozhodnutie, že či a ako uživiť svoju rodinu. Tiež som odporca toho, čo robí Rusko, avšak ide o to, že do akej miery Slováci, ktorí tam budú pôsobiť v nadchádzajúcej sezóne, podporujú túto šialenú vojnu na Ukrajine," povedal pre tvnoviny.sk Valábik, ktorý dodal, že nie je dôležité, čo hovorí o prestupe do Ruska okolie.

Rodák z Nitry zaujal k ruskej agresii na Ukrajine jasný postoj. "Rusko od tohto dátumu u mňa stratilo akúkoľvek kredibilitu. Ešte počas môjho pôsobenia v zámorí som neraz pri debatách s tamojšími občanmi vykresľoval Rusko ako mierumilovnú krajinu, ktorá nie je zlá, ale touto vojnou sa môj pohľad zmenil," povedal bývalý obranca Atlanty Thrashers.

Česko, Fínsko, Švédsko, Lotyšsko a Francúzsko sú krajiny, ktoré zakázali reprezentovať hráčom, ktorí pôsobia v Rusku. Slovenský hokejový zväz postoj spomenutých krajín nenasledoval.

„Dokážem pochopiť, ak to SZĽH berie tak, že by to bol trest pre chalanov, a nie pre Rusko. Uvedomujem si aj to, že Putin využíva hokej ako propagandu, ale či sa niečo zmení v tom, že tam pár našich hráčov hrať bude či nie, o tom silno pochybujem,“ ozrejmil Valábik.