Polícia v Marseille je v plnej pohotovosti pred duelom LM: V meste sa strhla poriadna mela!

Aby úrady čo najviac eliminovali šancu na výtržnosti, zakázali predaj alkoholických nápojov na verejnosti v niektorých častiach mesta.

Polícia v juhofrancúzskom meste Marseille je v plnej pohotovosti pred utorkovým duelom skupinovej časti futbalovej Ligy majstrov 2022/2023 medzi domácim tímom Olympique Marseille a klubom Eintracht Frankfurt z Nemecka.

France. 12.09.2022

Eintracht Frankfurt stopped by the police in Marseille the night before the game. pic.twitter.com/mIpvbcNrux September 12, 2022

Napriek rôznym obmedzeniam zo strany úradov očakávajú bezpečnostné zložky nepokoje medzi tábormi fanúšikov oboch družstiev. Napríklad už v pondelok polícia zatkla päť osôb pri konfrontácii početných skupín priaznivcov oboch klubov. V meste sa nachádza priamo v uliciach viacero policajných dodávok pripravených zasiahnuť.

France. 12.09.2022

Street clash between Marseille vs. Eintracht Frankfurt the night before the game. pic.twitter.com/XYYw39i1L4 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) September 12, 2022

Domáci tím vyčlenil pre hosťujúci klub 3300 vstupeniek, no do Francúzska sa údajne chystalo viac ako 8000 nemeckých fanúšikov. Keďže podporovatelia oboch súperov nemajú najlepšiu povesť, očakávajú sa nepokoje v uliciach Marseille. Už počas minulého týždňa vycestovalo 15-tisíc priaznivcov nemeckého Kolína nad Rýnom do Nice a výsledkom boli strety fanúšikov na štadióne aj mimo neho, ktoré priniesli 32 zranených osôb z oboch strán.

Domáci stredopoliar Mattéo Guendouzi vyzval fanúšikov, aby zachovali pokoj. "Dúfam, že sa nezopakujú udalosti, aké sme videli nedávno v Nice, kde hral Kolín nad Rýnom. Takýto zápas je oslavou pre každého, preto verím, že na štadióne bude skvelá atmosféra," povedal hráč Olympiquu Marseille.

Aby úrady čo najviac eliminovali šancu na výtržnosti, zakázali predaj alkoholických nápojov na verejnosti v niektorých častiach mesta. Obmedzenie platí v utorok od 14.00 h, spomenutý duel sa uskutoční o 21.00 h. Vyzvali tiež fanúšikov hostí, aby sa v uliciach nepohybovali v klubových farbách, čo by mohlo vyvolať násilnosti. A na štadión Stade Velodrome môžu priaznivci Eintrachtu prísť len pod policajným dohľadom z presne určených stanovísk.

V minulej sezóne poznačili zápasy francúzskych klubov v domácej Ligue 1 viaceré násilnosti, ktoré prinútili úrady uvaliť prísnejšie pravidlá pre organizáciu športových podujatí. Ďalšie incidenty, vrátane nezvládnutého finále LM z vlaňajšej sezóny, ktoré hostil Paríž, však vzniesli vlnu pochybností, či Francúzi dokážu bezpečne hostiť vrcholné športové akcie. Francúzsko má v budúcom roku hostiť majstrovstvá sveta v ragby a v roku 2024 olympijské hry.