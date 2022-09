Legendárny Moravčík reaguje na prvé kroky talianskeho trénera futbalovej repre: Kedy sa môže Calzona zbaliť?

Vždy zastával názor, že futbalovú reprezentáciu má viesť slovenský alebo český tréner! Bývalý skvelý reprezentant a účastník majstrovstiev sveta Ľubomír Moravčík (57) s výhradami rešpektuje realitu, že Slovenský futbalový zväz sa po prvý raz v ére samostatnosti rozhodol vydať inou cestou.

Usmernil ho na ňu Marek Hamšík (35), ktorý orodoval za talianskeho kouča Francesca Calzonu (53), bývalého asistenta SSC Neapol.

Legendárny Moravčík, ktorý sa vrhol pred rokmi na politiku a dnes opäť kandiduje do VÚC v Nitre, favorizoval na trénera národného tímu Čecha Ivana Hašeka. „Bola to dobrá voľba. Dnes nie je nič neobvyklé, že na lavičkách reprezentácií sedia zahraniční tréneri. Je však prehnané, že na tej našej sú ešte aj video-analytik či technický vedúci z Talianska. Akoby sme takých ľudí na Slovensku nemali,“ uviedol pre Nový Čas.

Prekáža mu, že sa to lepšie neskombinovalo. Ako pri hokeji, kde má Kanaďan Craig Ramsay k dispozícii troch slovenských asistentov. „Sme až takí hlúpi, že aj špecialistu na video musíme ťahať z Talianska?“ Problémy môžu podľa bývalého 37-násobného slovenského reprezentanta nastať v komunikácii, keďže tréner neovláda angličtinu. „Musí nájsť vhodný mechanizmus, ako vyžmýkať z hráčov maximum. Potrebuje trafiť optimálny systém a dosadiť hráčov na posty, na ktoré sú zvyknutí z klubov. To doteraz celkom nefungovalo.“

Nový kouč Slovákov povolal na dva zápasy Ligy národov kvarteto nováčikov a spolu až sedem futbalistov z našej ligy. Moravčík to vníma ako pozitívny signál. „Som rád, že tréner nezatvára oči pred našou ligou. Žilina solídne pracuje s mládežou, treba dať šancu jej chlapcom. Zo Slovana sa ukazuje v dobrom svetle Hrnčár. V reprezentácii však treba oproti lige pridať. Nebáť sa, veriť si. Je to o sebavedomí. Niektorí hráči chodia do národného tímu chytať formu. Omyl. Tam musí prísť hráč už s ňou.“

Pred finišom v Lige národov nemajú Slováci situáciu vo svojich rukách. Keď Kazachovia dvakrát vyhrajú, postúpia do B-divízie. „Ak nevybehneme na Azerbajdžan a Bielorusko s aktívnou hrou, presingom a návratom dozadu, nech si Calzona zbalí kufre a vráti sa domov. Nemám záujem sledovať nakopávanie lôpt a spoliehanie sa na náhodu. Hrať vzadu a vyčkávať, to môže byť trénerom hocikto. Chcem vidieť moderný futbal s napádaním súpera. Ak to tréner s mužstvom dokáže, zložím klobúk dole a poviem: ‚Prineste ďalších desať Talianov,‘“ uzavrel Moravčík.

Kto vypadol z kádra: František Plach, Albert Rusnák, Juraj Chvátal, Martin Koscelník

(Tomáš Suslov s Davidom Strelcom posilnia 21-ku proti Ukrajine, Ladislav Almási s Ondrejom Dudom stoja pre karty)

Návrat do tímu hlásia: Martin Dúbravka, László Bénes, Samuel Mráz, Erik Jirka, Adam Zreľák, Dávid Hancko