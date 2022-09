Handzušova reakcia na rozhodnutie o hráčoch z KHL: Končím na zväze!

Michal Handzuš (45) v utorok odstúpil z pozície člena Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) v dôsledku rozhodnutia nezakázať hráčom z KHL reprezentovať.

Bývalý hokejový reprezentant sa nebude podieľať ani na ďalších aktivitách zväzu, napísal v liste všetkým klubom, ktorého znenie dostala k dispozícii aj Športová redakcia TASR.

"Počnúc dnešným dňom odstupujem z pozície člena Výkonného výboru SZĽH a zo všetkých jeho ďalších aktivít. Dôvodom môjho rozhodnutia je prijatie stanoviska VV ohľadom možnosti reprezentovania Slovenskej republiky hráčom z KHL. Ako som komunikoval aj na zasadnutí VV, je to pre mňa hodnotová otázka a preto si neviem ďalej predstaviť moje ďalšie pôsobenie pri takomto smerovaní organizácie. Vízia, ktorú som prišiel do SZĽH napĺňať, bola urobiť z nej vzorovú organizáciu 21. storočia. Po štvrtkovom zasadnutí, už ja osobne, nevieme v tejto vízii ďalej pokračovať. Som rád, že žijeme v demokracii, takže samozrejme rešpektujem výsledok hlasovania z posledného zasadnutia. Demokracia ale znamená aj to, že je moja slobodná vôľa, či toto väčšinové rozhodnutie VV budem osobne napĺňať, alebo nie. Ako píšem, za týchto okolností nevidím možnosť, ako by som mohol, a preto odchádzam," píše sa v liste.