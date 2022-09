Kentoš nominoval na zápas proti Ukrajine: Potešilo ho gesto od kouča áčka

Slovenských reprezentantov do 21 rokov čaká v baráži o postup na majstrovstvá Európy náročný súper. Zverenci Jaroslava Kentoša sa na konci septembra stretnú v dvojzápase s rovesníkmi z Ukrajiny, ktorí sú po predchádzajúcich siedmich dueloch bez prehry.

"Čaká nás veľmi dobrý súper, aj on má však slabiny, ktoré chceme využiť. My sa budeme koncentrovať najmä na našu hru. Verím, že sa pobijeme o postup aj keď náš súper patrí v barážovej osmičke k tým lepším," uviedol Kentoš na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave.

Nový tréner "áčka" Francesco Calzona uvoľnil na stretnutia v Žiline a poľskom meste Bielsko-Biala aj Tomáša Suslova či Davida Strelca. Taliansky kouč pristúpil k tomuto kroku napriek programu svojho tímu, ktorý čakajú v danom termíne záverečné dva zápasy Ligy národov proti Azerbajdžanu a Bielorusku. Predchádzajúci reprezentačný kormidelník Štefan Tarkovič nebol veľmi naklonený k uvoľneniu stredopoliara holandského Groningenu.

"Potešilo ma to, po včerajšej tlačovej konferencii Calzonu som bol v kontakte aj s Tomášom. Je dobre naladený," uviedol Kentoš. Strelec sa po menej vydarenej minulej sezóne začína chytať v talianskej Spezii - v stretnutí proti Sassuolu (2:2) ho tréner Luca Gotti postavil v základe. Mladého útočníka však nedávno pribrzdil koronavírus.

"Dvadsaťjednotka" je na hranici tretieho postupu na európsky šampionát v ére samostatnosti a môže zopakovať letný úspech reprezentácie do 19 rokov. Tá si na domácich ME zaistila miestenku na budúcoročný svetový šampionát "dvadsiatok". Ukrajina ukázala, že dokáže čeliť aj takým súperom ako Francúzsko, s ktorým remizovala v rámci kvalifikačnej H-skupiny 3:3. Kentoš to berie ako skúšku: "Len pod tlakom sa ukazuje kvalita. Čaká nás cesta, ktorá nás musí priviesť k tomu výsledku. Tá je najdôležitejšia."

Jeho zverenci sa stretnú s Ukrajinou v prvom zápase 23. septembra v Žiline. Odvetný odohrajú o štyri dni neskôr v Poľsku, kde Ukrajinci našli prechodný domov.