Hrozivá predpoveď komentátora Eurosportu: Blíži sa Saganov koniec!

Smola sa mu lepí na päty! Cyklista Peter Sagan (32) bol minulý víkend mimoriadne vyťažený, keďže sa predstavil v rámci prípravy pred MS na dvoch kanadských podujatiach. Ani jedno z nich však nedokončil.

Po piatkovej Grand Prix v Quebecu bol nútený predčasne opustiť pelotón aj v nedeľu v Montreale. Komentátor stanice Eurosport vyslovil v tejto súvislosti hrozivú predpoveď.

Tourminátor odstúpil 44 km pred cieľom nedeľňajšej Grand Prix v Montreale, ktorá patrí medzi jednu z klasík s najvyšším prevýšením. Jeho aktuálna forma pred štartom cyklistických MS (25. 9.) preto neveští nič dobré. „Takmer tri roky po mojej poslednej účasti v Quebecu a Montreale bolo príjemné byť späť. Tieto dve podujatia sa mi páčia pre ich formát mestských okruhov, fantastické davy ľudí i špičkové obsadenie. Mám pekné spomienky najmä na ročník 2017 v Quebecu, kde som dosiahol svoje sté víťazstvo v kariére. Tešil som sa na dva dni skvelých pretekov, ale, bohužiaľ, to jednoducho nebol môj víkend. Užíval som si atmosféru a blízkosť tisícov fanúšikov, ale môj výkon nebol taký, aký by som si prial. To je súčasť pretekania, teraz sa sústredím už na ďalšiu akciu,“ sucho skonštatoval Sagan na sociálnej sieti.

Oveľa hrozivejší odkaz zanechal komentátor stanice Eurosport Brian Smith, podľa ktorého sa v Kanade na trojnásobného majstra sveta pozeralo len veľmi ťažko. „Nevyzerá to pre neho dobre. V piatok mal zrejme žalúdočné problémy. Do majstrovstiev ostáva ešte zopár dní. Dúfam, že na šampionáte bude konkurencieschopný. Obávam sa však, že sa blíži jeho koniec,“ zhodnotil Smith v priamom prenose.