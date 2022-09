Slovan ide do Jerevanu po body, tréner Weiss: Ak chceme vyhrať, musíme zmeniť toto

Futbalisti bratislavského Slovana vstupujú do zápasu 2. kola skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy ako favorit. Na pôde arménskeho Pjuniku Jerevan si chcú napraviť chuť po nečakanej bezgólovej remíze v úvodnom dueli proti FK Žalgiris Vilnius.

Aj do prvého zápasu išli zverenci trénera Vladimíra Weissa st. v pozícii favorita, no v dôsledku zranení a nepremenených šancí si z neho odniesli len jeden bod. Kormidelník "Belasých" hovoril po stretnutí o nedostatkoch, ktoré má mužstvo v pohybe. "Musíme si vedieť nahrať kolmé lopty na dotyk, otočiť sa a dať finálnu prihrávku. Čakvetadze dokáže prečísliť zónu, ale jeho myšlienky nie sú zužitkované, pretože nemáme dosť dobrý pohyb," uviedol tréner na tlačovej konferencii po štvrtkovej remíze s Vilniusom.

Po viac ako mesačnej absencii, ktorú spôsobilo zranenie, sa do zostavy vrátil aj Vladimír Weiss ml. Odohral však len dve minúty a kouč nevidí jeho plnohodnotný návrat v blízkej dobe reálne. "Chce to čas a zápasovú prax. Postavil som ho, aby som mu zdvihol sebavedomie, ale nemôžem čakať, že to bude okamžite tak, ako predtým," povedal tréner na adresu stredopoliara.

Strata bodov mrzela aj naturalizovaného slovenského reprezentanta Vernona De Marca. Pripomenul však, že jeho tím mal slabší rozbeh aj v úvodných predkolách európskych súťaží, keď vybojoval postup cez gruzínske Batumi až v úplnom závere odvetného duelu. "Už najbližšie budeme chcieť získať body späť. Ešte sme stále len na začiatku, je priskoro na hodnotenia. Aj v predkolách sme nezačali najlepšie, no postupne to bolo lepšie. Rovnaký priebeh očakávam aj v skupine. Dôležité je nestrácať pozitívne nastavenie" povedal po stretnutí obranca Slovana.

Úradujúci slovenský majster priebežne vedie tabuľku domácej súťaže - na čele má náskok štyri body na Trnavu, oproti ktorej má zápas k dobru. Po predchádzajúcom dueli EKL neodohral vo Fortuna lige žiadny zápas, no na Kaukaze sa bude snažiť dobre naladiť pred nedeľným derby práve na pôde Spartaku.

"Belasí" sa stretli s úradujúcim arménskym majstrom naposledy pred piatimi rokmi v rámci prvého predkola Európskej ligy. Súpera vtedy zdolali 5:0 a na jeho pôde potvrdili výhru výsledkom 4:1. Pre Pjunik je to historicky prvá účasť v skupinovej fáze európskej súťaže. Vstúpil do nej prehrou 1:3 s favoritom H-skupiny FC Bazilej. Štvrtkový zápas je na programe o 18.45 SELČ.

Európska konferenčná liga - 2. kolo, štvrtok 15. septembra:

H-skupina: FC Pjunik Jerevan - SLOVAN BRATISLAVA /18.45, rozhodujú Leibovitz - Babayoff, Talis (všetci Izr.)