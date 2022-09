Morava privíta ďalší Oktagon MMA: Slovenská elita je pripravená ovládnuť Brno

Oktagon MMA predstaví svoju kartu s poradovým číslom 35 už najbližší víkend v Brne, v ktorom sa v titulovom súboji stretne Patrik Kincl (25-10) proti Alexovi Lohorému (21-7).

Spoločne sa pozrieme aj na ostatné zápasy nabitej karty, na ktorej sa nachádza až deväť slovenských bojovníkov.

„Pre slovenských fanúšikov je to jedinečná príležitosť si vychutnať súboje obľúbených borcov. Brno je doslova hneď za hranicami, súboje ako Pukač – Bolo či Ryšavý – Fodor sľubujú špeciálny náboj,“ konštatoval moderátor Oktagonu a komentátor UFC Robo Kmeťo.

Hlavný predzápas večera sa koná v náhradnom termíne, keďže v Šamoríne do zápasu Fodor nemohol nastúpiť kvôli pozitívnemu testu na Covid. „Kurzy naznačujú, že favoritom by mal byť Karol Ryšavý, ktorý vyhral v poslednom súboji s Ebrahimom Hosseinpourom po tvrdom kolene a perfektnom výkone. Fero Fodor odišiel z OFA, kde pôsobil prakticky od začiatkov MMA kariéry. Bude určite zaujímavé sledovať, ako sa prejaví táto zmena v náročnom zápase. Posledne totiž Fero prehral s Matoušom Kohoutom, v zápase, ktorý mu vôbec nesadol,“ pokračoval Kmeťo.

V podobnej situácii ako Fero Fodor je aj jeho kamarát a kolega Robo Pukač (15-10). „Robo má na konte tri prehry za sebou. Posledne nepokračoval v boji s Jungwirthom po druhom kole, odišiel z OFA Gymu rovnako ako Fero či Rony Paradeiser. Jeho súperom je skúsený Tomáš Bolo/Meliš (9-8), ktorý si získal fanúšikov víťazstvom nad Václavom Mikuláškom. Bude na Pukačovi ako prebehne najmä začiatok boja, keďže od Bola sa očakáva, že bude tlačiť. Pukač je technickejší borec, ktorý rád drží boj v dištanci, z ktorého boduje. Za mňa je to zápas, v ktorom je to aktuálne 50 na 50.“

Do klietky sa napokon po roku nevráti Gábor Boráros, ktorého mal preveriť James Lewis. Gábor totiž informoval, že má problémy s kolenom, ktoré ho do zápasu nepustia. „Mrzí ma to, ale teraz som to naozaj musel zrušiť. Prvýkrát v živote som zrušil zápas, podľa mňa ja poslednýkrát. Verte, že sa vrátim ako Punisher! Budem v lepšej forme,“ vyjadril Boráros na sociálnej sieti.

Jediným zápasom, ktorý sa na karte bude konať v pravidlách Undergroundu bude súboj medzi Radekom Roušalom a Marekom Bartlom. „Roušal je šampiónom organizácie DFN a patrí medzi rešpektovaných postojárov na česko-slovenskej scéne. Teraz ho preverí jeden z najťažších súperov jeho kariéry. Marek má za sebou stand-up background. Odboxoval viac ako sto zápasov a pravidlá Undergroundu aj napriek tomu, že sa venuje hlavne MMA mu nie sú cudzie. Viem, že Bartl bol doslova hladný po ďalšom boji aj preto môžeme očakávať veľmi výživný a atraktívny boj, v ktorom je za mňa väčším favoritom Bartl, aj napriek tomu, že kurzy sú na strane Roušala.“

Okrem spomínaných súbojov sa fanúšikovia môžu tešiť aj na Mareka Mazúcha, domáceho Andreja Kalašnika či Ronyho Paradeisera. Oktagon tiež prinesie súboj bývalých účastníkov šou Survivor Nathana Dzabu s Adamom Raiterom, ktorý bude vyvrcholením ich náročnej prípravy. Oktagon 35 sa uskutoční 17.9.2022 vo Winning Group Aréne v Brne.