Návrat hviezdy do futbalovej reprezentácie! Nový tréner sa nad ním zmiloval

Dvadsaťdeväťročný hráč anglického tímu FC Chelsea počas ostatného roka nebol súčasťou národného mužstva, pretože mal nezhody s koučom Vahidom Halilhodžičom.

Práve spor hviezdneho legionára z londýnskeho klubu so 69-ročným bosnianskym kormidelníkom podnietil minulý mesiac Marockú futbalovú federáciu (FRMF) k odvolaniu trénerského svetobežníka.

Tomu sa stalo už tretíkrát, že postúpil s mužstvom na MS, ale na šampionáte ho neviedol. Predtým zažil rovnakú skúsenosť s výbermi Pobrežia Slonoviny pred MS 2010 a Japonska pred MS 2018. Na turnaji v Brazílii v roku 2014 šéfoval lavičke Alžírska, s ktorým sa prebojoval do osemfinále.

Halilhodžič vyradil Ziyecha z kádra vlani po tom, ako údajne odmietol nastúpiť v medzištátnom prípravnom stretnutí. Jeho nástupca Walid Regragui však Ziyecha povolal na prípravné duely proti Čile a Paraguaju, ktoré sa v dňoch 23. a 27. septembra uskutočnia v Španielsku.

Maroko sa na MS v Katare predstaví v základnej F-skupine. Postupne si zmeria sily s reprezentáciami Chorvátska, Belgicka a Kanady.

